SACE e Confindustria Piemonte con l'appuntamento "Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Un confronto per un'. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente dain, che ha riunito oggi in undelle banche attive nella regione e i Presidenti delle Associazioni Confindustriali del Piemonte. L'obiettivo è stato condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere aOltre a ciò,, lo strumento messo in campo con ilper sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19."Quest'iniziativa – ha dichiarato– rappresenta un'per individuare, assieme alle banche, alle aziende e alle istituzioni, delle linee guida comuni per andare tutti nella stessa direzione e affrontare l'attuale fase di ripartenza dell'economia italiana e piemontese. Le imprese di un territorio che, come il Piemonte, si impegna a guardare avanti e a pianificare il proprio futuro,. Inoltre, con SACE, che conferma il proprio ruolo come motore dell'export italiano, le aziende piemontesi possono estendere i confini della loro crescita futura anche all'estero"., ha dichiarato: "La condivisione tra sistema di rappresentanza delle imprese e operatori finanziari sull'efficacia degli strumenti messi a disposizione dal Decreto Liquidità è sicuramente un', dettata anche dalla novità circa il ruolo della Garanzia SACE, riconosciuta attraverso tale Decreto. È evidente che dal lato impresa, l'esigenza è quella di una celerità nell'erogazione dei finanziamenti e, dopo gli iniziali necessari aggiustamenti operativi e delle procedure, nelle ultime settimane si è concretamente vista una sensibile accelerazione".Dopo l'appuntamento di oggi, seguiranno iper il(20 luglio), il(22 luglio) e la(28 luglio).16-07-2020 07:03