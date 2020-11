SACE, 7,5 miliardi di euro di risorse mobilitate per l'automotive

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono state circale risorse mobilitate daa sostegno delnei primi 9 mesi del 2020. Le operazioni dedicate alla filiera hanno riguardato processi di export, di internazionalizzazione, di sostegno alla liquidità e degli investimenti in Italia.Il sostegno della società specializzata nel settore assicurativo-finanziario non è solo per i grandi nomi del mercato italiano, ma anche le tanteche accompagna nei loro progetti e percorso di crescita. Tra queste, guardando alle operazioni recenti, ci sonoTra i settori più impattati dall'emergenza Covid-19, l'automotive italiano rimane comunque una filiera riconosciuta a livello globale, composta da oltre 5.500 imprese e strategica per il Paese. Rappresenta infatti, e opera importanti investimenti in ricerca e sviluppo, determinanti per la competitività in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici.Nonostante l'exploit del mercato ad agosto, con un +7,9% dell'export di autoveicoli rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, i numeri dell'automotive per il 2020 sono tutti in rosso. Secondo le previsioni del Rapporto Export di SACE,, mentre è attesa una buona ripresa già dall'anno successivo (+11,9%), dovuta al fatto che il mercato potrà contare su parte della domanda rimasta inespressa nel 2020 e anche ad una maggiore propensione dei consumatori ad acquistare nuovi veicoli, considerati più sicuri dei trasporti pubblici in un frangente di diffusi contagi.Il sostegno di SACE al settore non è solo finanziario, ma anche con. Le ultimi due, in ordine temporale, si sono tenute il 5 e 6 novembre. La prima era un evento di business matching organizzato da SACE, a cui hanno partecipato, insieme ad ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), 50 imprese italiane della componentistica e Ford Otosan - joint venture turca fondata da Ford Motor Company e KOC - attiva nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di veicoli commerciali e ricambi.Il 6 novembre si è tenuto invece un confronto a porte chiuse tra SACE e ANFIA in cui il direttore di ANFIA Gianmarco Giorda ha affrontato il tema delle sfide e dellein relazione alle possibili soluzioni per la ripresa del settore, anche alla luce del futuro contesto in cuiassumeranno un ruolo centrale. Ciò anche grazie al nuovo mandato affidato a SACE con il Decreto Semplificazioni di luglio, con il quale SACE potrà intervenire, con il rilascio di garanzie su finanziamenti, a favore dei progetti rientranti nel Green New Deal.12-11-2020 11:56