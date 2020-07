SACBO, pronta la nuova area extra-Schengen

(Teleborsa) - Conclusi a giugno 2020 i lavori della. Frutto dell'intervento portato a termine sul lato est dell'aerostazione per la realizzazione del cosiddetto, i lavori, assegnati all'(mandataria capogruppo, insieme a), sono iniziati il 21 gennaio 2019.Aggiudicata per l'importo dil'opera – fa saperein una nota – rientra nel programma di interventi, interamente finanziati da Sacbo per un importo di circa, che si estendono al lato ovest dell'aerostazione e, entro il 2021, faranno aumentare la superficie totale a 70mila mq, predisponendo il raccordo del terminal a ovest con il capolinea del futuro collegamento ferroviario.

Nel nuovo corpo di fabbrica, realizzato nell'ala est in continuità al terminal passeggeri, è stato trasferito il, con arrivi posti al piano terra e partenze al piano superiore, creando un percorso dedicato ai passeggeri in transito. L'intervento ha permesso di riqualificare gli spazi disponibili e aggiungere due nuovi pontili serviti anche da ascensore, con contestualeContestualmente, al piano terra sono stati predisposti agli spazi destinati a ospitare ilil sistema per il controllo dei bagagli che successivamente sarà ampliato e adeguato alla, con installazione di macchine radiogene di ultima generazione.

La realizzazione delcomprendente la nuova area extra-Schengen, le cui volumetrie sono state previste nel vigentee riportate nel PSA 2030 (approvato in linea tecnica da), rientra nel programma di investimenti finanziati interamente da Sacbo per un importo complessivo diil cui prossimo capitolo è rappresentato dai lavori in corso nell'ala ovest dell'aerostazione, relativi alcon la creazione della stazione capolinea dei treni.

