SACBO, assemblea approva bilancio, destinazione utile e nomine

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo,d'esercizio e il bilancio consolidato 2022, che include il bilancio d'esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services.L'esercizio si è, nonostante l'onda lunga della pandemia, la guerra in Ucraina e la crisi energetica , mentre ilgenerato dall'aeroporto di Bergamo ha registrato una, a tre anni di distanza dal massimo storico raggiunto nel 2019. In tale quadro si è inserito il, l'associazione mondiale degli aeroporti, che ha attribuito al "Caravaggio" la qualifica di migliore aeroporto europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri a consuntivo dell'anno 2022, con un grado di soddisfazione globale di 4,5 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,3 ed un valore medio europeo ed italiano di 4,1.Nella sua relazione all'assemblea, ilè tornato a sottolineare come la ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo 2022, si è potuta consolidare nel corso dei mesi estivi grazie alla scelta, fondamentale e strategica, operata da Sacbo di perseguire i programmi dinel biennio 2020-2021, con investimenti per 39,8 milioni, e diQuanto al bilancioi, ilè stato, mentre il risultato netto registrato dal Gruppo ammonta a 9,45 milioni di Euro. L'assemblea ha disposto che il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A, pari a 6,24 milioni, vengae per il restante 50% a riserva straordinaria.L'assemblea degli azionisti di SACBO ha proceduto alla costituzione del, formato da GiovanniSanga, Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini, Carlo Mazzoleni, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini, e delche resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.09-05-2023 11:32