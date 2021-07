Ryanair, Wilson: "Nuovo Boeing 373-8200 per riportare Bergamo e Lombardia in pista"

Ryanair

(Teleborsa) -allarga la sua famiglia di aerei presso l'aeroporto di Milano Bergamo, aggiungendo un Boeing 737-8200 "Gamechanger" con un investimento di 100 milioni di euro.

"E' un giorno fantastico, non solo per Ryanair, ma per l'aeroporto di Milano Bergamo, lo scalo in cui siamo stati piĆ¹ a lungo ed abbiamo finalmente basato il primo 737-200 MAX", ha commentato Eddie Wilson, CEO di Ryanair, aggiungendo "siamo entusiasti, otto posti in aggiunta, distanza per le gambe, riduzione del 40% per le emissioni sonore e del 16% per la CO2".

"Siamo entusiasti di essere qua oggi, per riportare ancora i passeggeri a bordo e rimettere Milano Bergamo e la Regione Lombardia in pista. Non vediamo l'ora di accogliere i turisti e fare altri investimenti".