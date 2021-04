Rt sotto 1 ma "incidenza ancora alta". Colori Regioni: cosa cambia dopo Pasqua

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Scende al'indice Rt inquindiin calo rispetto all'1,08 della scorsa settimana e all'1,16 di due settimane fa. Tuttavia, sono 11 le regioni e province autonome con Rt maggiore di uno. Complessivamente il rischio epidemico "si mantiene acon sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto". E' quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss.- Nella giornata di oggi, il Ministro della Salute Robertosulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà le nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di area rossa nazionale previsti per domani sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. A partire da martedì 6 aprile le regioniNella fascia di rischio più alto, larestano. In zona aPreoccupa, intanto, il "caso"(prima regione dello Stivale a finire indove si registrai Comuni in lockdown: da mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest, entra iDal primo marzo,decisamente peggiorato sull'isola.Intanto, unadel coronavirus SarsCov2 è stata identificata in Italia, in una donna di 50 anni residente vicino Novara. Al momento non sembra essere né più contagiosa né più letale delle altre fin qui note, e comprende caratteristiche delle cosiddette varianti inglese e nigeriana. A scoprirla il gruppo di ricerca del Cerba HealthCare di Milano, guidato Francesco Broccolo, in collaborazione con Massimo Zollo del Ceinge di Napoli, che ha completato il sequenziamento totale.Oggi si registranoin Italia a fronte di 331.154 tamponi, con il tasso di positività sostanzialmente stabile al 6,6%. Ancora alto il numero delle02-04-2021 05:31