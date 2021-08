Roghi Sardegna: domani Patuanelli, Todde e Fontana in visita

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Domani, martedì 10 agosto, il Ministro delle politiche agricolela viceministra al Misee la sottosegretaria al Mitearanno in visita istituzionale inper visitare le aree colpite in questi giorni dagli incendi. Incontreranno i sindaci dei comuni colpiti, le aziende agricole, gli imprenditori.Inoltre parteciperanno all'assemblea Anci di tutti i sindaci sardi a Sennariolo, il Comune più colpito e successivamente anche le categorie del territorio che hanno subito i"Ilche in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi che hanno colpito duramente anche la Regione Sardegna. Domani saremo in Sardegna per incontrare i sindaci e le categorie dimostrando che il governo non ha alcuna intenzione di lasciarli soli. Grazie al Ministro Patuanelli e alla sottosegretaria al Mite Fontana per aver deciso di venire in Sardegna a conferma che lo, dichiara con una nota la viceministra Todde, unica rappresentante sarda al Governo.09-08-2021 05:58