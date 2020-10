Risparmio, fuga verso il paradiso della liquidità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Cresce meno del previsto lae scatta la, che si traduce in uninfruttifera. La pandemia e le misure di sostegno al reddito hanno provocato degli effetti distorsivi che rischiano di frenare la ripresa post-Covid.E' quanto emerge combinando i risultati di due report giunti negli ultimi giorni, iled il consuetosulle attività e passività delle banche e sul risparmio delle famiglie.Il report di Credit Suisse sullarileva che la ricchezza globale totale delle famiglie a fine giugno erari rispetto all'inizio dell'anno, quando ammontava a 36.300 miliardi di dollari e risultava in forte recupero rispetto al crollo registrato in primavera.Ad incentivare questo aumento hanno contribuito però le misure approntate dalle autorità governative, che hanno consentito un recupero de mercati azionari e dei prezzi delle case.La crescita della popolazione adulta, più marcata della crescita della ricchezza ha però prodotto una, che si è portata adai 77.309 dollari di inizio anno. Se si considera poi che le aspettative indicavano una crescita fino a 78.376 dollari, il rapporto evidenzia che le famiglie sono più povere eGli italiani sono un popolo di risparmiatori, ma i rendimento che tendono verso lo zero e la crisi economica hanno prodotto un'insana corsa alla liquidità, che rischia di bloccare la ripresa economica se non vi si porrà rimedio.L'ultimo rapporto dell'ABI sul settore creditizio evidenzia infatti chea settembre era, un livello molto vicino a quello delche ammontava ae, nel frattempo, si è contratto a causa della pandemia. Ciò implica che a fine 2020, le voci liquidità e PIL, fotografando un Paese che non riesce a canalizzare il risparmio su investimenti fruttieri per l'economia reale.Una tendenza già emersa durante il lockdown, che sta proseguendo con la seconda ondata di pandemia e getta ombre sul futuro e sulle capacità di crescita del Paese.23-10-2020 08:24