Rischio idrogeologico, 12,5 milioni per la Sardegna: inviata al Mite la liste di interventi da finanziare

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha inviato all'elenco delleda finanziare con le risorse assegnate alla Sardegna nell'ambito del Piano stralcio per la mitigazione del rischio idrogeologico 2021. Il totale delle risorse assegnate alla Regione ammonta a poco più di 12,5 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il Presidente della Regione e Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico,: "superare la logica dell'emergenza per concentrare forze, competenze e risorse sulla prevenzione. La Regione è impegnata nell'importante azione di prevenzione, salvaguardia e tutela dell'ambiente con azioni di messa in sicurezza del territorio regionale."Gli episodi dia cui abbiamo assistito – ha proseguito il Presidente – impongono di adottare politiche non più incentrate sul dopo, sulla riparazione dei danni subiti, bensì sull'individuazione delle condizioni di rischio e sull'adozione di interventi che riducano o annullino l'impatto di eventuali fenomeni avversi. Agire quindi in un'ottica di, ha detto, è oggi la via maestra". L'avvio delle attività finalizzate alla programmazione delle risorse assegnate alla Sardegna – ha aggiunto Solinas – consentiranno di portare a terminesecondo un preciso ordine di priorità individuato dal Governo e si aggiunge a quanto fino a oggi realizzato per la sicurezza di tutto il territorio regionale.Tra gliper il finanziamento figurano l'attraversamento stradale del ponte sul rio Flumini Durci a Villaputzu e del ponte sul canale Orune ad Alghero, l'eliminazione della copertura sul canale Riu Mortu a Furtei e le opere di consolidamento del versante Nord Occidentale del Monte Rosmarino a Buggerru.10-09-2021 05:51