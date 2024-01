Rinnovabili, protocollo di intesa tra Iren Smart Solutions e Legacoop

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Promuovere lo sviluppo di progetti che favoriscano la diffusione di energie rinnovabili, il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili: questo, in sintesi, il contenuto del protocollo di intesa siglato tra– società del Gruppo Iren – rappresentata dall'Amministratore Delegato Roberto Conte e, rappresentata dal Presidente Simone Gamberini, all'indomani della pubblicazione dell'atteso Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle Comunità Energetiche.La normativa sue l'è stata infatti recentemente introdotta nella legislazione con il Decreto legislativo 199/2021. Iren Smart Solutions e Legacoop - nell'ambito della promozione, sviluppo e diffusione dei progetti che incentivano il risparmio energetico, l'efficientamento e la produzione di energia da fonti rinnovabili - intendono avviare su questi temi un processo di collaborazione anche attraverso la gestione e manutenzione degli impianti esistenti, al fine di massimizzarne la produzione e i rendimenti.Nel protocollo di intesa è contemplata anche la costituzione di nuove Comunità energetiche e sistemi di Autoconsumo Diffuso, come pure la partecipazione ai bandi delin materia, nonché lo sviluppo di"Iren Smart Solutions è attiva nel settore delle rinnovabili e sta sviluppando progetti al fine di promuovere sul territorio nazionale la diffusione della produzione distribuita", ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Iren Smart Solutions,–.Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima recentemente approvato stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile. Iren Smart Solutions intende in questo ambito assumere la veste di protagonista a tutto tondo, avvalendosi anche di proficue collaborazioni come quella delineata nel protocollo di intesa oggi sottoscritto"."L'accordo con Iren - ha evidenziato il presidente di Legacoop,- si inserisce nel quadro di un'attività di partnership che stiamo portando avanti con l'obiettivo di promuovere la transizione energetica tra i nostri associati e favorire la diffusione di progetti per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa, ritenendola il modello più adatto per la loro gestione. Con il recente via libera della Commissione UE al decreto che regolamenta gli incentivi per le CER siamo ormai ad un passo dalla sua emanazione; stiamo quindi rafforzando il nostro impegno, iniziato con il lancio della piattaforma respira.coop, per rispondere alle numerose sollecitazioni che stiamo ricevendo da parte di realtà territoriali interessate alla costituzione di comunità energetiche".Iren Smart Solutions e Legacoop prevedono appositiper lae l'approfondimento di specifici temi riguardanti la, tra cui l'organizzazione di iniziative, eventi ed attività di informazione e formazione, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle associate Legacoop in ambito energy e presentare le opportunità di collaborazione. È anche previsto che vengano promossi e sviluppati, tra le associate Legacoop, servizi di efficientamento energetico e di manutenzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, anche accedendo a finanziamenti pubblici, oltre alla individuazione di uno o più casi pilota per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.29-01-2024 13:39