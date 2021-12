Rinnovabili, IEG: nel 2022 c'è Solar Exhibition and Conference by Key Energy

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il momento è ora, l'Italia ha 1 milione diinstallati. Il report di recentissima pubblicazione "" dell'International Energy Agency, prevede che nel 2022 il fotovoltaico passerà la soglia dei 1.000 GWp a livello globale, mentre nei prossimi cinque anni il 95% di tutta la nuova capacità elettrica arriverà da rinnovabili e più del 50% sarà rappresentata dal fotovoltaico. Per coglierne le opportunità di crescita, Italian Exhibition Group organizza(SEC): una tre giorni di eventi accompagnati da un'area espositiva per l'industry e la community del fotovoltaico italiano e internazionale che si svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini dal 23 al 25 marzo prossimi in contemporanea e in collaborazione con il ForumTech di ITALIA SOLARE.Convegni, incontri, mercato per la filiera del fotovoltaico: daglifino a 12 kWp, sino agli impianti utility-scale di potenza superiore a 1 MWp, passando per gli impianti industriali. SEC22 propone un format innovativo volto a fornire ad aziende, Pubbliche amministrazioni e privati informazioni, strumenti e momenti di networking utili a comprendere come ridurre i costi energetici, grazie alche oggi rappresenta lapiù efficace, immediata e alla portata di tutti. Senza dimenticare il ruolo determinante per contrastare la crisi climatica, impegno imprescindibile preso dall'Italia e dall'Europa e ribadito con il Patto per il clima di Glasgow alla COP 26.Nella parte espositiva SEC22 affianca al mondo del solare le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, completando così la filiera che va dalla produzione, all'accumulo sino alla distribuzione di energia per la, che nel pacchettoha un ruolo essenziale per ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e portare a zero le emissioni prodotte dalle nuove automobili entro il 2035.metterà in dialogo alcune filiere delle manifestazioni di IEG. Turismo, lifestyle e food & beverage, ad esempio, sono filiere comprese nell'agenda delle politiche energetiche dell'Ue. Italian Exhibition Group, perciò, preparerà dei programmi specifici con inviti ai responsabili di aziende espositrici in altre manifestazioni che cerchino soluzioni per stabilizzare e armonizzare i consumi energetici. Dall'installazione di impianti, agli investimenti sul green; dalle comunità energetiche, alle Pubbliche amministrazioni sino alle flotte aziendali: Solar Exhibition and Conference by Key Energy sarà un punto di riferimento per implementare le politiche Green dell'Italia. SEC22 si svolgerà in contemporanea al ForumTech, l'evento organizzato da ITALIA SOLARE, l'Associazione che raggruppa le aziende italiane della produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia rinnovabile generata dal fotovoltaico. Dopo la parentesi digitale di quest'anno, infatti, ForumTech ha scelto Rimini per tornare a svolgersi in presenza.A fine ottobre 2021 in Italia si contanoperdi potenza. Nell'anno in corso, rispetto al 2020 si è aggiunta una media mensile di 15,35 MWp di nuova potenza e oltre 1.500 nuovi impianti al mese. In base al trend a novembre l'Italia ha tagliato il traguardo di un milione di impianti fotovoltaici installati con una potenza complessiva di oltre 22 GWp.Oggi il 35% dellanel Paese è da imputare agli impianti tra i 200 kWp e 1 MWp, mentre il 21% è rappresentato dagli impianti tra i 20 e i 200 kWp, il 16% degli impianti tra 1 e 10 MWp, mentre il 5% della potenza installata deriva dagli impianti cosiddetti Utility scale sopra i 10 MW. Per le potenze fino ai 20 kWp il settore è suddiviso per un 6% fino ai 12 kWp e il restante 17% tra il 12 e i 20 kWp. Puglia (2.933 MWp), Lombardia (2.656 MWp), Emilia-Romagna (2.236 MWp), Veneto (2.180 MWp) e Piemonte (1.765 MWp) sono le regioni con la maggior potenza installata, mentre Marche, Puglia, Basilicata Sardegna e Molise sono lecon la maggior potenza per abitante. Per quanto riguarda gli accumuli, al 30 ottobre 2021, si contavano 60.043 di sistemi per 509,66 MWh di capacità massima utilizzata in Italia. (Fonte: dati Gaudì Terna)13-12-2021 14:54