RiminiWellness 2024: innovazione e rivoluzione nel mondo dell'allenamento di forza

(Teleborsa) -, l'evento internazionale organizzato dadedicato aal quartiere fieristico di, si prepara ad accogliere tanti appassionati e professionisti. Tra questi, quelli dell'. L'edizione ormai alle porte promette una serie di innovazioni tecnologiche dalle aziende leader di settore, campioni e celebrity di primo livello e un ricco programma di competizioni.Lotorna più protagonista che mai, mettendo in evidenza iche non migliora soltanto le performance atletiche, ma favorisce anche lae contribuisce a mantenere uno stile di vita attivo e dinamico, anche in età avanzata. Sempre più giovani stanno riscoprendo i vantaggi dell'allenamento di forza e del bodybuilding, consapevoli dei suoi effetti positivi sulla salute generale, mentre le aziende investono in innovazione per sviluppare prodotti sempre più avanzati e adatti alle esigenze del mercato.L', marchio storico del fitness e del bodybuilding, sarà in prima linea in questa edizione. Tra le diverse aree dedicate all'azienda, lapermetterà agli appassionati di sperimentare i macchinari Panatta FreeWeight in un ambiente aperto e dinamico. Inoltre, gli ospiti avranno l'opportunità unica di, Ronnie Coleman e Phil Heath, durante un esclusivo Meet&Greet.sarà presente anche quest'anno con un ampio stand e una zona palestra completamente equipaggiata con le linee Pure e Biostrength, dedicate all'allenamento della forza. Accessibile per sessioni di allenamento libero, prenotabili attraverso, l'area sarà teatro di un calendario di eventi specifici per massimizzare l'esperienza dei partecipanti.In crescita, negli sport legati all'allenamento della forza, anche l'. Matrix, oltre a presenziare con lo spazio istituzionale, collaborerà con FIF presentando il tappeto Matrix modello Treadmill Endurance con console Premium Led presso il FIF Village, dove si svolgerà la Run FIF Challenge: 1000mt su tapis roulant nel miglior tempo possibile.A RiminiWellness torna, realtà innovativa nel campo del fitness e del wellness, che presenterà la sua nuova gamma di prodotti per l'allenamento di forza: ospite d'eccezione, imprenditore nel settore fitness e due volte campione del mondo di pesi massimi.Invece Xenios USA arriva in fiera con il debutto di "", l'ultimo innovativo strumento di allenamento a cavi portatile sviluppato da Beyond Power, un dispositivo che promette di rivoluzionare l'approccio all'allenamento, sia per atleti professionisti che per appassionati, combinando la più avanzata tecnologia con l'innovazione.Presenza importante anche per, che rinnova per il settimo anno e si presenta come Partner Sport per lo Show del Campione Zahir Khudayarov con la versione personalizzata e rinforzata del Power Rack che verrà utilizzata dal fuoriclasse per battere il record di Powerlifting. Tra i protagonisti anche, leader mondiale nell'ambito degli stimolatori muscolari utili per migliorare le performance sportive e la qualità del recupero. Il loro spazio avrà un, con la collaborazione di FIPE Federazione Italiana Pesistica e una serie di masterclass organizzate con la Federazione Italiana Triathlon. Infine, ci sarà InVictus Area di Project Invictus nella quale sia avrà la possibilità di sperimentare l'energia delle sessioni di allenamento, guidate dai migliori esperti nel campo del powerlifting, natural bodybuilding e streetlifting.Ladella disciplina Sthenathlon segna il ritorno della, al RiminiWellness dopo ben sette anni, con un padiglione dedicato e l'emozionante prima edizione della competizione. Con il Panatta Rimini Contest, organizzato da, gli atleti italiani non professionisti avranno l'opportunità di mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso, con un montepremi cheper una competizione amatoriale.RimiiWellness sarà anche, un torneo di kickboxing popolare ideato e organizzato da Leone 1947, leader nel settore degli articoli per gli sport da combattimento in Italia. I finalisti avranno l'opportunità di competere ad Oktagon Tsunami, l'evento più prestigioso nel mondo del fighting in programma a Roma il 29 giugno, per contendersi la cintura di campione. Inoltre,vedrà la partecipazione del celebre kickboxer e pugile italiano, Mattia Faraoni. Sono inoltre previste le competizioni di powerlifting, organizzate dallo staff del Parma Powerlifting Barbarians, che includono la Squat Race e la Deadlift Battle. Inoltre, sabato 1 giugno, Zahir Khudayarov, leggenda della disciplina, cercherà di battere il record di squat di tutte le classi di peso, rimasto imbattuto dal 2014. Per di più, il palco magnificamente allestito dall'International Sport Factory accoglierà il, organizzato dalla Federazione di Natural Building. Questo evento internazionale vedrà atleti provenienti da tutta Italia e oltre competere per il titolo, confermando il loro status di punti di riferimento nel mondo del bodybuilding naturale.In questa edizione torna, che porta celebrity del calibro ditrasformando il proprio stand in un evento di intrattenimento per tutta la durata della manifestazione. Invece presso la Fitness Arena 4+Nutrition porterà un talk dedicato a "Lo sviluppo della Performance: preparazione di mente e corpo attraverso allenamento, nutrizione, integrazione e buon recupero" con Giacomo Astrua, dietista e nutrizionista di atleti professionisti, fondatore di Noritura, Francesco Vaccariello, Head of Performance e preparatore atletico, fondatore di Perform e Med & Sport, Daisy Osakue, Atleta Olimpica e Primatista Italiana Lancio del disco, Oscar Reyes Martinez, Atleta del Team Italia FIPE, campione europeo e mondiale. Non ultimo, il grande ritorno dicon le due nuove barrette Crunchy&Creamy Double White e Vegan Choco Cake, la prima 100% vegetale. A queste si aggiunge l'arrivo per la prima volta in Italia di due grandi brand come Applied Nutrition con la sua linea di integratori ABE dedicata al pre workout e Biotech U.S.A, uno dei produttori di integratori alimentari più grandi e in crescita dinamica in Europa specializzato in prodotti per la muscolatura.27-05-2024 19:10