Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Rimborsi fiscali da record nel 2025: 26,3 miliardi restituiti a famiglie e imprese
(Teleborsa) - Il 2025 chiude con rimborsi fiscali record per famiglie ed imprese, per un totale di 26,3 miliardi di euro (dato aggiornato al 24 dicembre), in aumento di due miliardi rispetto ai rimborsi corrisposti nel 2024. E' quanto fa sapere l'Agenzia delle Entrate, segnalando che il dato, il più alto mai registrato, risulta in crescita dell'8,5% rispetto all'anno precedente.
L'aumento non riguarda solo gli importi, ma anche il numero dei pagamenti effettuati: le richieste di rimborso chiuse positivamente superano quota 4,1 milioni, in crescita di oltre il 5% rispetto ai 3,9 milioni dell'anno precedente.
La "mappa" dei rimborsi evidenzia che, in termini di importi, sui 26,3 miliardi di euro complessivamente erogati, 5,3 miliardi riguardano le imposte dirette. La fetta più grande (3,5 miliardi di euro) ha riguardato rimborsi Irpef e, di questi, 1,8 miliardi è stata pagata direttamente dall'Agenzia delle Entrate – tramite bonifico o assegno – perché quasi 2,4 milioni di contribuenti non avevano indicato alcun sostituto d'imposta. Rimborsati anche 1,8 miliardi di euro di Ires alle imprese.
Il capitolo più consistente riguarda però l'IVA: ai titolari di partita Iva (imprese, artigiani e professionisti) sono stati riconosciuti oltre 20,8 miliardi di euro. A questi si aggiungono 169 milioni di euro relativi ad altre imposte, tra cui registro, concessioni governative e rimborsi derivanti dalla deducibilità Irap.
Guardando al numero dei pagamenti, in totale l'Agenzia ha chiuso positivamente 4.119.148 richieste di rimborso: quasi 4 milioni, pari al 96% del totale ha riguardato l'Irpef. Seguono circa 102mila rimborsi IVA, 11.643 rimborsi Ires e 32.608 rimborsi relativi ad altre imposte.
(Teleborsa) 02-01-2026 14:53
L'aumento non riguarda solo gli importi, ma anche il numero dei pagamenti effettuati: le richieste di rimborso chiuse positivamente superano quota 4,1 milioni, in crescita di oltre il 5% rispetto ai 3,9 milioni dell'anno precedente.
La "mappa" dei rimborsi evidenzia che, in termini di importi, sui 26,3 miliardi di euro complessivamente erogati, 5,3 miliardi riguardano le imposte dirette. La fetta più grande (3,5 miliardi di euro) ha riguardato rimborsi Irpef e, di questi, 1,8 miliardi è stata pagata direttamente dall'Agenzia delle Entrate – tramite bonifico o assegno – perché quasi 2,4 milioni di contribuenti non avevano indicato alcun sostituto d'imposta. Rimborsati anche 1,8 miliardi di euro di Ires alle imprese.
Il capitolo più consistente riguarda però l'IVA: ai titolari di partita Iva (imprese, artigiani e professionisti) sono stati riconosciuti oltre 20,8 miliardi di euro. A questi si aggiungono 169 milioni di euro relativi ad altre imposte, tra cui registro, concessioni governative e rimborsi derivanti dalla deducibilità Irap.
Guardando al numero dei pagamenti, in totale l'Agenzia ha chiuso positivamente 4.119.148 richieste di rimborso: quasi 4 milioni, pari al 96% del totale ha riguardato l'Irpef. Seguono circa 102mila rimborsi IVA, 11.643 rimborsi Ires e 32.608 rimborsi relativi ad altre imposte.
(Teleborsa) 02-01-2026 14:53