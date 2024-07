Rigenerazione urbana: protocollo Comune di Nettuno, Fs Sistemi Urbani, RFI e FS Park

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Comune di Nettuno, FS Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana e FS Park hanno infatti sottoscritto un Protocollo di Intesa per la demolizione del cavalcaferrovia pedonale che collega viaL'intesa - spiega la nota - è stata siglata da Antonio Reppucci, Commissario Straordinario del Comune di Nettuno, da Nicola Madonna, Responsabile Area Centro diL'obiettivoprevia: demolizione del cavalcavia pedonale, che collega via Ennio Visca e via Marche; realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra le due parti di città; strutturazione di viabilità carrabile di collegamento tra i parcheggi".Inoltre, è prevista l'elaborazione di un progetto per la realizzazione di un sistema di sosta, con tre aree ditra Via Ennio Visca e Via Marche, e la regolamentazione dell'utilizzo delle aree di proprietà di FS Sistemi Urbani e di Rete Ferroviaria Italiana, da parte del Comune.Il Tavolo Tecnico istituito con la sottoscrizione dell'accordo17-07-2024 16:40