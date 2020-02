Riforma pensioni, tavolo Governo-Sindacati su previdenza complementare

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha segnato ufficialmente l'delle trattative fraper riformare ilitaliano. Ad aprire le danze, lo scorsoil primo round delle serie di riunioni tecniche calendarizzate per tutto il mese, dedicato al tema delleper i giovani. Ilsi è parlato di rivalutazione pensioni ed il 10 febbraio di fOggi, 19 febbraio, è in programma un nuovo tavolo tra Governo e sindacati che discuteranno di"La previdenza complementare è unacon la quale il lavoratore sacrifica una parte del suo reddito attuale per garantirsi un beneficio nel futuro, anche per contrastare la progressiva perdita di potere d'acquisto della pensione pubblica". Lo ha detto il Segretario confederale dell'Ugl,"Serve un veruna nuova campagna informativa per accompagnare i lavoratori ad una scelta consapevole e una revisione delle regole sulla quota dida destinare alla previdenza complementare - ha aggiunto - attenzione anche al pubblico impiego, oggi fortemente penalizzato, mentre i fondi negoziali si lasciano preferire ad un eventuale fondo pubblico presso l'Inps, ferma restando la necessità di togliere ogni eventuale blocco nell'accesso alla- Quello sulle pensioni "nessuno ha le risposte in tasca. Lo osservo con molta attenzione, ci sono alcune proposte interessanti. E' un tema che va affrontato in modo serio e in un quadro di equilibrio per la finanza pubblica", ha detto il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a Circo Massimo, su Radio Capital. Il ministro ha ribadito la suasu Quota 100, spiegando però cheAbbiamo chiarito che non verrà modificata, sta andando ad esaurimento. Mache non affronta il problema dei giovani, delle donne, dei lavoratori discontinui e dei gravosi.19-02-2020 02:56