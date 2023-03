Riforma fiscale al via: da Irpef a Ires, cosa cambia, la bozza

(Teleborsa)

(Teleborsa) -: principi generali e tempi di attuazione; i tributi; i procedimenti e le sanzioni; testi unici e codici; disposizioni finanziarie: è questo loche compone la bozza di disegno di, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in programma nel. Come, del resto, aveva anticipato nei giorni scorsi il viceministroche ha più volte sottolineato l'intenzione da parte del Governo di"Il Governo rivendica con orgoglioDomani in Consiglio dei Ministri importanti novità a sostegno di: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti. Avanti a testa alta", scrive il premiersui social.per la- si legge nella bozza - ildovrà osservarestimolare la crescita economica e laattraversoanche al fine di sostenereprevenire e ridurrerazionalizzare e semplificare il sistema tributario; rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti.Riduzione delle aliquote- rispetto alla quale la bozza non dà indicazioni, tuttavia è stato più volte anticipato dal Governo l'intenzione di ridurla da 4 a 3 - e una primaper iche si applicherà suiaggiuntivi rispetto a quelli dell'anno precedente,di fatto, losul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica", si legge. Nei fatti si passerà da 4 a 3 scaglioni con aliquote più basse: due le ipotesi che sarebbero allo studio, un sistema con aliquote ale un'alternativa più costosa (secondo indiscrezioni 10 miliardi, contro i 6 dell'altra) con il secondo scaglione al 27%.Tra i principi generali per la revisionela bozza indica "degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e dei costi sostenuti per la crescita dei figli; della tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare; degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente". Come illustrato nelle scorse ore alle parti sociali, la revisione delle, da cui si dovrebbe ricavare parte delle risorse da utilizzare per la riforma, consentirà di mettere mano alle attuali 600 voci che comportano una 'spesa fiscale' pari a 165 miliardi di euro. Le ipotesi allo studio per i decreti attuativi prevedono forme di forfettizzazione per scaglioni di reddito. Tra i possibili interventi, l'equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati e l'estensione della flat tax incrementale anche ai lavoratori dipendenti.La bozza prevede anche laagliIntanto, si profila alta tensione con i sindacati:di nuovo compatti,, contestando innanzitutto il metodo ma anche il merito. E, in assenza di risposte, non solo sul fisco ma anche sugli altri temi aperti - dalle pensioni alla sicurezza sul lavoro - si dicono pronti a valutare iniziative di mobilitazione. Cisl compresa. Dopo lo sciopero di Cgil e Uil i rapporti erano rimasti più freddi. Ora le posizioni sembrano riconvergere verso15-03-2023 20:22