Rifiuti, sale a 329 euro (+2,6%) la spesa media a famiglia nel 2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Cresce lasostenuta dalle famiglie per i(329 euro nel 2024, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente) ma migliora anche la. Seppur con dieci anni di ritardo, finalmente nel 2022 si è superato l'obiettivo del 65% di rifiuti differenziati a livello nazionale: siamo al 65,2%, +1,2% rispetto al 2021. Al Sud si spende di più e si differenzia di meno. Sul fronte delle, è illa regione più economica (203 euro), mentre laè la più costosa (426,50 euro con un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente)è il capoluogo di provincia in cui, come lo scorso anno, si paga di più:, senza variazioni sul 2023;invece è quello in cui si paga meno: 183 euro, di poco inferiore rispetto al 2023. Dalla top ten dei capoluoghi più costosi escono Benevento, Latina, Messina e Salerno; entrano invece Andria, Cagliari, Pistoia e Trapani. Dalla top ten dei meno cari, esce Bolzano ed entra Siena.Sono i dati che emergono dal Rapporto 2024 dell'. L'indagine ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. I costi rilevati sono comprensivi di Iva (ove applicata) e di addizionali provinciali."I dati del nostro Rapporto evidenziano le criticità principali del sistema di gestione dei rifiuti, come la carenza di un'adeguata rete di impianti di raccolta e trattamento, il persistente ricorso allo smaltimento in discarica e i poco soddisfacenti livelli di differenziazione dei rifiuti e recupero delle risorse, soprattutto in alcune aree del Paese. A fronte di ciò è urgente e necessario lavorare su più fronti", ha dichiarato, Responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.Sono state riscontratein 84 capoluoghi sui 110 esaminati;in 20 capoluoghi e situazioni sostanzialmente invariate nei casi restanti., spiccano in positivo, oltre al Trentino Alto Adige che si caratterizza per la spesa più bassa e un'elevata percentuale di raccolta differenziata, anche Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Marche dove ad una TARI molto al di sotto della media nazionale, si associano i più elevati livelli di raccolta differenziata. Al Sud, dove come s'è detto si spende di più e si differenzia di meno, non esiste una regione virtuosa su entrambi i fronti.19-11-2024 09:21