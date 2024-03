RFK lancia le Olimpiadi dei Diritti Umani per le scuole superiori a Firenze

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La, in programmaL'appuntamento, il più importante dedicato all'innovazione nel mondo della scuola, ha l'obiettivo di favorire il dibattito sull'istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per, con la partecipazione dei principali player economici ed educativi del Paese.La RFK Italia lancerà, nel secondo giorno di Fiera (il 21 marzo), le Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in Lingua Inglese: un evento rivolto ai trienni delle scuole secondarie di II grado, in corso di accreditamento presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un progetto che nasce dalla partnership con Indire, l'istituto superiore "Sandro Pertini" di Lucca (capofila di questa iniziativa innovativa) ed il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU). Ragazze e ragazzi connessi da tutta Italia potranno gareggiare contemporaneamente per misurarsi con i propri coetanei in materie quali diritti umani, sostenibilità, Costituzione e carte internazionali.RFK Italia, grazie a questa metodologia improntata sul, vuole promuovere e farsi portavoce di valori fondanti nel percorso di formazione degli studenti,in materie di cittadinanza. Le Olimpiadi porranno, infatti, l'accento su alcune tematiche tra cui: competenza multilinguistica, digitale, sociale, civica e matematico-scientifica. In qualità di ente formatore, la RFK Italia fornirà gratuitamente alle scuole i materiali su cui effettuare la preparazione, ossia la Costituzione Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di Nizza, l'Agenda 2030 dell'ONU e un'unità didattica su Robert Francis Kennedy.I premi, invece, per le prime tre squadre classificate saranno. "Vogliamo partire dai più giovani, investendo sulla loro formazione civica e sociale, per apportare un contributo concreto alla nostra società. Riteniamo che oggi più che mai ci sia bisogno di investire sulle nuove generazioni, per questo abbiamo sposato il progetto delle Olimpiadi dei Diritti Umani" ha dichiaratoIl 22 marzo, invece, RFK Italia sarà tra gli ospiti del Sapere Treccani per raccontare, insieme a Edulia e a Rachele Furfaro della scuola napoletana "Dalla parte dei bambini", le iniziative intraprese per contrastare la dispersione scolastica.14-03-2024 10:47