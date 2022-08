Residence Viserba: da Intesa Sp 5 milioni a Gruppo Renco con garanzia Green SACE

(Teleborsa)

(Teleborsa) -alla creazione di un nuovo e moderno spazio urbano, abitativo e verde presso l'areagrazie a. Il primo gruppo bancario italiano ha infatti affiancato lasrl - società del Gruppo Renco spa cui è affidata l'opera di realizzazione del nuovo quartiere "La Corderia" – con un finanziamento di, della durata di 4 anni, che si avvale della Garanzia Green di SACE all'80%.Le risorse - chiarisce la nota -e che accanto alla validità complessiva del progetto tendono a rimarcare anche la centralità degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale ed energetica dei complessi in fase di costruzione.Nel dettaglio, il progetto di rigenerazione urbana preparato da Residence Viserba prevede la r. La costruzione delle prime palazzine è già iniziata e la consegna degli appartamenti è prevista a partire dall'estate del 2023."Questo intervento, di cui siamo particolarmente orgogliosi, rafforza il nostro legame già solido con il Gruppo Renco. Un'eccellenza del made in Italy che abbiamo accompagnato in passato nei suoi piani di sviluppo internazionali e che oggi affianchiamo in un importante investimento green. Tutto questo conferma l'impegno che noi di SACE mettiamo nel supporto alle Mid Cap del territorio che vogliono ridurre il loro impatto ambientale, rendendo competitivo il nostro Paese nel mondo, e alla sostenibilità di settori strategici come quello delle costruzioni e delle infrastrutture di cui il Gruppo Renco è leader", afferma, Responsabile Mid Corporate Centro Nord di SACE.nella realizzazione del progetto Corderia. Questa partnership non solo riconferma la collaborazione di queste importanti realtà con il Gruppo Renco, ma anche la validità del nostro progetto, sia dal punto di vista energetico che immobiliare", sottolineaAmministratore Delegato di Residence Viserba.PerDirettrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: "L'operazione con la Residence Viserba conferma il nostro impegno a supporto dell'economia reale dei territori, con particolare attenzione a quei progetti volti ridefinire le strategie d'impresa e del vivere quotidiano in chiave sostenibile. Siamo di fronte a un percorso di trasformazione che coinvolgerà da vicino l'economia e la società italiana. La transizione verso un'economia fondata sulla sostenibilità è una scelta etica e al contempo strategica: Intesa Sanpaolo intende affiancare i nuovi progetti e, sopra tutti, quelli ad alto contenuto di innovazione e sostenibilità sociale e ambientale".- si legge nella nota - "ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo laGli interventi finanziati, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente., come previsto dal D.L. "Semplificazioni" di luglio 2020. La società, infatti, può rilasciare Garanzie Green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinantiche racchiude professionalità diverse e complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di SACE. L'intervento a supporto di Residence Viserba si è concluso grazie all'impegno dell'ufficio di Bologna, una delle 14 sedi territoriali di SACE in Italia, e della Task Force Green, istituita per rispondere alle esigenze della nuova operatività legata al04-08-2022 12:54