Report Experis (ManpowerGroup), AI e Lavoro: per il 47% dei manager cambierà il settore, ma il 35% teme i costi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "La diffusione dellma non sostituirà il contributo umano e non ridurrà i posti di lavoro. Le persone rimarranno fondamentali e grazie all'AI potranno alleggerirsi delle attività più ripetitive, dedicandosi ad attività più specializzate. Ma per un'efficace integrazione delle funzionalità AI nelle routine aziendali, occorrono programmi di formazione e aggiornamento delle competenze". E' quanto emerge dal report "", l'analisi sull'impatto dell'AI sul lavoro realizzato da– brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative – sulla base dei risultati delle indagini"L'AI rappresenta un acceleratore strategico per le imprese,. Il suo impatto più significativo si manifesta quando viene integrata nei processi, migliorando l'efficienza e la qualità del lavoro, senza snaturarne il contributo umano" ha affermato. "Per raggiungere questo risultato è necessario che le aziende investano su una formazione specifica, per dotare i talenti delle competenze necessarie a un utilizzo consapevole dell'AI. Experis con le sue Academy è al fianco delle organizzazioni per offrire upskilling e reskilling mirato e collaborare alla costruzione di programmi di formazione a lungo termine".Ilanche se deve essere ancora perfezionata, e solo l'11% si dice scettico su una sostenibilità ed efficacia nel lungo termine. Emerge però il tema dei costi d'adozione: se a livello globale, in Italia il 35% dei dirigenti intervistati ritiene possano sorgere difficoltà nel trovare i fondi necessari. Inoltre, va tenuto conto che l'AI non risponde a tutte le esigenze:Un ambito dove. Il 41% delle aziende italiane dichiara di utilizzare già strumenti basati sull'AI per i processi di selezione e assunzione e un ulteriore 42% ritiene di iniziare a farlo entro i prossimi tre anni. Inoltre,, in particolare per risolvere problemi o trovare risposte durante i test (26%), personalizzare lettere di presentazione e curriculum (26%) e prepararsi per i colloqui (25%).14-07-2025 16:51