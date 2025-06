Report ARTE: truffe telefoniche nel mercato energetico

(Teleborsa)

(Teleborsa) - IlÈ questo il dato allarmante presentato dall'indagine condotta da– durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. I risultati provengono dalle oltre 10.000 segnalazioni raccolte attraverso ilpromosso dall'Associazione, uno strumento che consente agli utenti di denunciare chiamate sospette o ingannevoli nel settore energetico, realizzato in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e dei call center:Dall'analisi dei dati raccolti emerge un quadro preoccupante. Quasi la metà delle chiamate,. Un ulteriore 15,7% dei call center dichiara invece di appartenere ad altre aziende del mercato libero. Ancora, altri operatori fingono di rappresentare i distributori locali, l'Autorità dell'energia o inesistenti enti nazionali o associazioni a tutela del consumatore. Solo una minima parte di queste chiamate,, che presentano reali promozioni o cercano di recuperare clienti inattivi.Queste cifre, secondo l'Associazione, rappresentano la superficie di un fenomeno molto più esteso. La maggior parte dei cittadini raggirati, infatti, non segnala l'accaduto per sfiducia, mancanza di consapevolezza o semplice rassegnazione. Sembra quindi esserci consolidato un sistema fraudolento strutturato e sistemico, dietro cui si celano comportamenti che non rientrano nel campo della scorrettezza commerciale, ma integrano vere fattispecie di reato penale. Tre, in particolare, le violazioni più ricorrenti. In primo luogo,, in secondo luogo, con offerte illustrate in modo deliberatamente impreciso o mendace, e infine, nei casi più gravi, anche, quando il truffatore si presenta come l'attuale fornitore del cliente, l'Autorità o un ente pubblico."Serve unUn impegno formale che coinvolga operatori, istituzioni e associazioni dei consumatori. Il nostro Portale è uno strumento già operativo e pronto a supportare questa battaglia: più aziende aderiranno, più sarà efficace la nostra azione. Dobbiamo smettere di considerare questi episodi come casi isolati. Sono parte di un sistema che va smantellato con trasparenza, responsabilità e collaborazione di tutti gli operatori", commenta"Come Associazione denunciamo unche opera indisturbato e riduce sempre di più la fiducia negli operatori energetici. Chiediamo unache devono aderire al Portale Antitruffa e rafforzare i propri controlli interni mandando così un messaggio di trasparenza a tutti i consumatori", l'appello di24-06-2025 16:09