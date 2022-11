Reintegro medici no vax, polemiche con le Regioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si infiamma subito la polemica sul reintegro negli ospedali di medici e sanitari non vaccinati contro il Covid-19:, infatti, annuncia che manterrà la legge regionale che prevede l'obbligo vaccinale anche contro il Covid per gli operatori sanitari e immediata arriva la risposta del sottosegretario alla Salute Marcellola norma sarà impugnata, annuncia. A stretto giro la replica del presidente della Regioneche invita il sottosegretario a dimettersi definendolo "inadeguato". E- In Puglia la legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid "c'è e rimane in vigore", ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione, Rocco Palese. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti a rischio ricoverati negli ospedali. La norma prevede infatti che "al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività" la Regione Puglia individua "i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente". L'obbligo di vaccino per il personale sanitario in Puglia non riguarda solo il Covid ma altri 10 vaccini, gli stessi previsti anche dal piano nazionale. Una norma che sembrerebbe confliggere con il provvedimento approvato dal Cdm che sospende appunto l'obbligo vaccinale per i sanitari, e per la quale Gemmato ha annunciato l'impugnazione.Non si fa attendere la replica di Emiliano:e dovrebbe sapere che tra leggi nazionali e leggi regionali nelle materie concorrenti come la Sanità non c'è un rapporto di gerarchia che fa prevalere le prime sulle seconde, salvo che ci sia una lesione delle attribuzioni del Parlamento. Ma queste ultime devono essere impugnate tempestivamente dal Governo, fatto questo non avvenuto nel nostro caso, essendo la legge in questione del 2021".Anche laispirata alla maggiore prudenza: è stata infatti inviata ai Direttori generali della Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere una direttiva a firma del presidente Vincenzo De Luca, con la quale "si fa obbligo di definire l'impiego del personale sanitario non vaccinato tutelando la salute dei pazienti e degli operatori vaccinati". Saranno quindi messe in campo, si afferma, "le necessarie azioni dirette a contrastare ogni ipotesi di contagio, evitando il contatto diretto del personale non vaccinato con i pazienti".A fare chiarezza sul rientro di questinegli ospedali è però lo stesso ministro della Salute"Mi sono basato sul fatto che oggi lo scenario è completamento diverso e - ha spiegato - c'è una grave carenza di organico: è vero che i medici reintegrati saranno circa 4mila, ma intanto cominciamo a metterli a disposizione delle direzioni sanitarie. Quello che andranno a fare saranno le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore dove i medici reintegrati potranno andare a lavorare". Conferma che il reintegro avverrà in tempi brevi, già entro la settimana.in questo momento non è rischioso. L'articolo 32 della Costituzione demanda al Parlamento la definizione del bilanciamento fra i diritti del singoli e quelli della comunità in materia di salute. Durante l'emergenza Covid tutti i partiti, con l'esclusione di Fratelli d'Italia, avevano ragionato sulla prevalenza del diritto della comunità. Adesso l'andamento della patologia è cambiato, per questo il governo propone al Parlamento l'adozione di un atto che ripristini il corretto funzionamento dell'articolo 32 della Costituzione", dice il presidente nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo),03-11-2022 10:41