Regno Unito, Premier Liz Truss si dimette

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Una decisione dolorosa presa in seguito alleper l'incauta politica seguita dal suo, dimessosi una settimana fa dopo aver rischiato di affondare la sterlina e l'economia britannica. Un passo falso che aveva costretto la Bank of England ad intervenire a più riprese a difesa della valuta e dei Gilt ed il governo Truss a nominare subito un successore., meno di, forse sarà annoverato come il più breve della storia e verrà ricordato anche perché la sua nomina è avvenuta in concomitanza con la morte della Regina Elisabetta. Ma i passi falsi fatti dalla Premier erano stati molti e le risposte non esaustive.Le dimissioni sono state annunciate, come di consueto in unaall'esterno del. La ricerca di un nuovo leader - ha detto la Premier uscente - inizierà in breve tempo nel giro di una settimana.Nel motivare il suo abbandono, Truss ha affermato di non poter mantenere il mandato affidatole dal Partito Conservatore, incentrato su una politica a bassa tassazione ed elevata crescita.Sul mercato del Forex, lasi conferma nervosa, ma ha recuperato dai minimi della mattinata con scambi attorno ae 1,1499 contro euro. Il rendimento deisulla scadenza decennale sale20-10-2022 15:29