Recovery fund, nuova proposta e accordo più vicino. Roma "tifa" Conte

(Teleborsa) - Dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati, ufficiali e sottotraccia "nei corridoi", ivedonoprima del traguardo che, di solito, è anche laIl Presidente del Consiglio Europeoha inviato una nuova proposta ai leader,"I negoziati sono stati molto difficili come gli ultimi passi, ma - prosegue Michel -e anche se ci sono delle difficoltà ed è importante continuare a lavorare, penso e sono convinto che un aSecondo quanto si apprende a Bruxelles, l'ammontare complessivo della nuova proposta sarebbe dia fronte deidalla. Una mediazione che dovrebbe trovare il favore delcapeggiati dall'che avrebbero chiesto e ottenuto un diverso bilanciamento tra prestiti e sovvenzioni. Se confermata, la nuova composizione del Recovery fund porterebbe all'Italiaviene spiegato,Intanto, dasi "tifa" per il Presidente del Consiglio Conte impegnato in una partita delicatissima. Nelle scorse ore è arrivato l'incoraggiamento del Ministro dello Sviluppo Economico"In queste ore a Bruxelles non c'è soltanto il nostro Presidente del Consiglio, ci siamo tutti noi. Conl'Italia sta rivendicando i suoi diritti, sta affrontando un negoziato delicatissimo. Lavoriamo per un'Europa giusta e solidale", ha scritto su Facebook.Gli fa eco anche il capo politico M5S"A Bruxelles c'è chi guarda solo al proprio Paese e chi, come il presidente Giuseppe Conte, lavora per il bene degli italiani e dell'Europa intera. Questo significa essere comunità. In questa trattativa c'è in gioco ilTifa Conte anche il Ministro degli Estericon fermezza sta negoziando il miglior risultato possibile senza voler accettare alcun compromesso al ribassoscrive su20-07-2020 08:28