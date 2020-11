Recovery ancora in salita: Varsavia minaccia veto

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nuvoloni (ancora) sulIl Premier polacco, in una lettera inviata ai leader dell'Unione europea, ha minacciato un veto sul bilancio e sulcausa del meccanismo che lo lega al rispetto per loLo ha reso noto Morawiecki stesso spiegando su Facebook che "la Pnon può accettare una tale versione dei meccanismi che favoriscono la preminenza dei criteri politici e arbitrari sullaProprio nelle scorse ore, dopo ilera arrivata lanel negoziato trasul futuro finanziamento 2021-2027 del bilancio UE, cui è strettamente collegato Next Generation Eu. Passo, dunque, decisivo per l'attuazione del fondo per ripresa e resilienza, noto come Recovery Fund.Il Parlamento aveva chiesto un incremento diil Consiglio di solo 9 miliardi. Alla fine, l'intesa è arrivata aumentando dimiliardi le risorse già previste dal bilancio concordato lo scorso luglio:saranno finanziati con i fondi accantonati dalle multe comminate dall'Antitrust europea e andranno alla ricerca in precedenza tagliata (4 miliardi in più, per un totale di 84,9 miliardi); il fondo Invest-Eu passa a 9,4 miliardi dagli 8,4 previsti a luglio dall'accordo tra i Governi; il programma Erasmus plus passa da 21,2 a 23,4 miliardi; la sanità (EU4Health) aumenta da 1,7 a 5,1 miliardi di euro.13-11-2020 11:46