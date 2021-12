Rc Auto, prezzo medio in calo del 5,6% su anno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2021, il prezzo medio effettivo pagato per la garanzia r.c. auto è di, in riduzione del(circa 22 euro) suLo rende noto il bollettinorilevando che rispetto al terzo trimestre 2014, il prezzo medio effettivo si è ridotto del 25% (circa 122 euro), mentre su base trimestrale, ilè in lieve aumento (circa +1,9%), in linea comunque con la stagionalità osservabile nel terzo trimestre di ogni anno.I prezzi risultano ancoraIl differenziale tra Napoli e Aosta, storicamente le province più e meno costose, è di 211 euro (450 contro 239 euro), in riduzione del 7% su base annua.Il tasso di penetrazione dellaè pari al 21,2%, in diminuzione di due punti percentuali rispetto all'anno precedente; l'indice di concentrazione nel mercato r.c. auto si è ridotto del 10,4% su base annua (la minore concentrazione è correlata all'andamento in riduzione del20-12-2021 14:47