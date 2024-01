Rc Auto, Ivass: nel 2022 raccolti premi per 11,7 miliardi (-2,1%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2022 nelsono stati raccolti premi per complessivi, il 42,6% della produzione danni. L'incidenza delle, pari al 23,3% dei premi raccolti nel comparto, è in aumento rispetto alla componente obbligatoria. È quanto emerge dal bollettinosull'attività assicurativa nel comparto auto delle imprese vigilate. Nel dettaglio, per quanto riguarda ilauto e natanti, le 41 imprese vigilate hanno raccolto premi per 11,7 miliardi (-2,1% rispetto al 2021), assicurandoNel primo semestre 2023 la raccolta è tornata a crescere raggiungendo 6,1 miliardi (+2,9%). Ildeiè di 5mila euro, in crescita del 7,7% rispetto al periodo pre-pandemico. Il ramo Rc e natanti è in perdita pernel 2022 ma ritorna in utile di 132 milioni nel primo semestre 2023. Per quanto riguarda il ramo(garanzie accessorie non obbligatorie), le 43 imprese vigilate hanno raccolto(+6,3% rispetto al 2021).Nel primo semestre 2023, la raccolta premi cresce dell'11,1% e quella delle rappresentanze delleche operano in Italia cresce del 29,5%. Nel 2022, la frequenza dei sinistri cresce (+5,89%) rispetto al periodo pre-pandemico e il costo medio dei sinistri è stato di. Nel 2022 l'utile complessivo del ramo CVT è di 158 milioni. Il comparto auto è in utile grazie al contributo del ramo garanzie accessorie.29-01-2024 16:58