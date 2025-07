Rapporto ICE, Zoppas: urgente rafforzare ancora di più nostra competitività e presenza in mercati chiave

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Ma guardiamo cosa rappresentiamo: lo 0,72% della popolazione mondiale, lo 0,06% della superficie, e nonostante questo siamo l'ottavo Paese al mondo per produzione di PIL, il secondo in Europa per produzione manifatturiera e il sesto esportatore mondiale". Lo ha dettoresidente di ICE Agenzia, illustrando il"Questoco, pieno di dati: molti li conosciamo già, ma questo lavoro fa il punto sulle luci, le ombre, le criticità e le opportunità che il Made in Italy incontra nel suo sviluppo", ha sottolineato., come ricorda il ministro Urso, è passato da 34 a 55 miliardi di euro, quindi +21 miliardi. È un dato positivo, anche se viene più da un calo dell'import che da un aumento dell'export. Ma se guardiamo da dove siamo partiti – nel 2015 eravamo a 412 miliardi – oggi siamo a 624. Nel 2019, pre-pandemia e pre-conflitti, eravamo a 480 miliardi. Dal 2021 al 2024 ci siamo portati a casa un +30%. Dal 2023 al 2024 i volumi sono calati del 2,7%,e la competitività è cresciuta di 0,8 punti percentuali in un anno. Siamo piccoli nel mondo, ma ci facciamo valere. Guardando la classifica dei Paesi esportatori, siamo sesti dopo Cina (3.600 miliardi), Stati Uniti (2.000), Germania (1.700), Giappone (700), Corea del Sud (684). Subito dopo ci siamo noi con 624. E qui richiamo un numero importante: il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani ci ha dato un obiettivo chiaro: raggiungere i 700 miliardi. Vuol dire superare di nuovo la Corea e magari avvicinarci anche al Giappone. Se pensiamo che dal 2019 siamo cresciuti del 30%, aggiungere un 12% nei prossimi due anni non è impossibile".Per farlo - prosegue Zoppas - "su cui far correre la crescita. I grandi sono più autonomi, i piccoli e medi hanno bisogno del nostro supporto, in particolare dell'ICE. E poi c'è il ruolo fondamentale di Cassa Depositi e Prestiti che accompagna tutti, grandi e piccoli.Guardando i nostri mercati di sbocco lma è anche il mercato che cala di più; Stati Uniti 63, Francia 61, poi Spagna, Svizzera, Regno Unito. Sommando i primi dieci mercati – tra cui anche Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Turchia – si copre il 58% dell'export totale. L'extra UE è al 49%, l'UE al 51%".Per quanto riguarda i settori, "C, più comunicati, più visibili. Ma i veri numeri li fa la meccanica (quasi 100 miliardi), seguita da chimica e farmaceutica (95 miliardi) attualmente trainanti). L'agroalimentare fa +8%, la chimica +8%, la meccanica cala leggermente (-1,3%). Il fashion è in difficoltà, lo sappiamo, anche se con differenze interne.Il furniture cala del 2,2%, i mezzi di trasporto del 12%, i metalli del 3%. L'agroalimentare però va bene, così come la farmaceutica: sono i due veri motori oggi. I prodotti più penalizzati? Autoveicoli, rimorchi, prodotti petroliferi raffinati: l'energia ci sta frenando.Sul fronte Paesi, ci ha dato molto la Turchia (effetto gioielleria e normativa particolare). Bene anche Spagna, Arabia Saudita, UK. In negativo troviamo invece la Germania (-4 miliardi) e soprattutto la Cina (-3,8 miliardi, -20%). Il calo cinese è un campanello d'allarme: stanno producendo da soli, con qualità, e questo può diventare strutturale. Basta vedere la BYD nel settore automotive".A livello regionale,ord si esporta di più, a sud meno. Nord 70%, Centro-Sud 30%. Con la Farnesina e il MIMIT stiamo lavorando a una riattivazione del Piano Export Sud: c'è bisogno di sostenere quelle imprese che hanno il prodotto e il know-how ma vanno aiutate a trovare sbocchi esteri.Focus agroalimentare:di. Gli Stati Uniti, con 7,8 miliardi, sono cresciuti del 17% nel 2024. Un mercato strategico, che "fa vendere" anche altrove. Germania, Regno Unito, Francia, Spagna: bene tutti. L'agroalimentare non ha settori in crisi oggi. Il Ministro Lollobrigida ci ha dato un obiettivo ambizioso: 100 miliardi. Automotive: in calo di 5 miliardi, -12%. La Germania perde 2 miliardi, gli Stati Uniti 1,4, la Francia mezzo miliardo. I dazi qui vanno evitati a tutti i costi. Moda. Il calo in Svizzera è impressionante: -2,3 miliardi su 2,9. In crescita invece Emirati (+33%) e Polonia (+159%). La Russia, ovviamente, non è nei dati"Chiudo - conclude Zoppas - con l'indice di incertezza globale: nel 2020 post-Covid ha toccato i 55.000 punti. Oggi, tra elezioni USA e contesto geopolitico, siamo quasi a quei livelli.Nel 2024, con una crescita del PIL mondiale del 3,3%, in linea con l'anno precedente, un'inflazione in lento ma costante calo - grazie alle politiche monetarie che sono rimaste restrittive - e l'occupazione tornata ai livelli precedenti la pandemia.Sempre nel 2024con una quota pari al 16,3% del totale (al netto degli scambi intra-regionali), seguita dalla Cina (14,8%) e dagli Stati Uniti (11,6%), che sono tuttavia il principale importatore (15,3%, contro il 15% dell'UE).In Italia, dopo il netto recupero seguito alla crisi pandemica, la crescita del PIL si è stabilizzata su un tasso dello 0,7% nell'ultimo biennio, risentendo del complesso contesto internazionale.nche se nettamente al di sotto di quelli della Germania.16-07-2025 18:28