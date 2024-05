Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilha firmato, oggi, il decreto con il quale, su proposta del, sono statiSono stati insigniti dell'onorificenza:, Industria farmaceutica (Toscana);, Industria siderurgica, (Lombardia);, Commercio grande distribuzione (Sicilia);, Industria moda e design di lusso (Estero);, Industria Editoria, (Lombardia);Industria Elettrodomestici (Emilia-Romagna);Industria moda e abbigliamento (Lombardia);Industria abbigliamento sportivo (Veneto);Industria alimentare molitoria (Campania);Industria discografia, (Lombardia);Terziario assicurazioni (Emilia-Romagna);Artigianato ricami, (Marche);, Terziario cinematografia (Lazio);Vitivinicolo spumanti (Trentino-Alto Adige);Terziario servizi informatici (Trentino-Alto Adige);Industria ferroviaria, (Piemonte);Terziario alberghiero, (Sardegna);Industria macchinari agricoli, (Piemonte);Terziario credito, (Puglia);Industria cosmetica (Piemonte);Industria e commercio prodotti surgelati, (Friuli-Venezia Giulia);Terziario logistica ( Friuli-Venezia Giulia);Industria energetica petrolio (Emilia-Romagna);Industria cosmetici e profumi, (Lombardia);Industria aerospazio, (Campania).Istituita nel 1901, l'viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa.sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d'impresa, alla crescita economica e sociale e all'innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell'onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.Considerando le nuove nomine,31-05-2024 15:02