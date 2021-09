Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova, Webuild e RFI: "Opera avanza al 55%"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È stato attivato oggi il nuovo tratto di linea nell'ambito delrealizzato dalper conto di, con il supporto della, sotto l'egida delCon questa nuova milestone, – spiegano Webuild e RFI in una nota congiunta – i lTorna a essere operativa lagrazie alla conclusione dei lavori infrastrutturali e tecnologici tra Pozzolo Formigaro e Rivalta Scrivia e ai nuovi impianti tecnologici di circolazione di Rivalta Scrivia, Novi Ligure.Con lada oggi, – annuncia la nota – e` nuovamenteutilizzando il tracciato del futuro Terzo Valico dei Giovi. Sono stati inoltre realizzati eper la gestione e controllo della circolazione ferroviaria nelle stazioni di Novi Ligure e Rivalta Scrivia in sostituzione dei precedenti apparati: si tratta – spiega la nota – degliuna vera e propria "cabina di regia" che, grazie alle potenzialita` offerte dalle nuove tecnologie, governa in modo piu` efficace ed efficiente la circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticita`, garantendo una maggiore flessibilita` nell'uso dei binari.Importanti interventi hanno interessato anche ilcon la realizzazione di due nuovi binari lunghi 750 metri e dei nuovi innesti dei binari all'interporto. Questa apertura garantira`, all'interporto di Rivalta Scrivia, "un'occasione – si legge nella nota – per accrescere l'intera competitivita` del Paese e le potenzialita` logistiche del territorio, oltre a costituire un ulteriore passo avanti verso la mobilita` sostenibile che l'Italia sta perseguendo con sempre maggiore determinazione, anche attraverso le risorse del PNRR".Il completamento di questa fase e la riapertura del collegamento ferroviario lato Pozzolo permette di avviare iche rappresenta la futura sede della tratta AV/AC del Terzo Valico dei Giovi e il completamento del Piano regolatore della stazione di Rivalta.01-09-2021 02:24