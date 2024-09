Professioni: il Convegno Nazionale 2024 tra M&A, innovazione e sostenibilità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "La figura del dottore commercialista sta acquisendo, negli ultimi anni, una nuova identità sempre più orientata verso un ruolo che ci vede, impegnate a crescere e svilupparsi in un mondo complesso e pronto a nuove sfide. Grazie a questa continua evoluzione del mercato, il nostro ruolo si sta ampliando in diretta risposta di un contesto economico competitivo e specializzato, chiamandoci a raccogliere nuove sfide". A dirlo è, che giovedì 3 e venerdì 4 ottobre organizza a Piacenza il, dal titolo "Commercialisti e M&A: binomio per la crescita e la creazione di valore". Nella cornice del Teatro Municipale si ritroveranno oltre mille commercialisti da tutta Italia, per una due giorni di confronto e formazione."Al centro del dibattito ci saranno le, un tema di grande attualità, che accende ancora una volta i riflettori sul ruolo del commercialista quale partner strategico nello sviluppo e nella crescita delle imprese", sottolineaI lavori si svilupperanno attraversoalle quali prenderanno parte esperti e autorità politiche. Si parte giovedì 3 ottobre alle ore 15, tra gli interventi previsti, quelli della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi; dell'onorevoleTomma so Foti; del presidente CNDCEC, Elbano De Nuccio; e del presidente ODCEC Piacenza, Marco Dallagiovanna. Venerdì si prosegue con tre tavole rotonde pomeridiane, dedicate a sostenibilità e innovazione, dialogo con le istituzioni e alle prospettive della professione. Tra gli interventi, quelli di Francesco Savio, presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC, e dei parlamentari Marta Schifone, Alberto Luigi Gusmeroli, Chiara Tenerini, Francesco Boccia, Emiliano Fenu e Antonio Misiani."Dibattiti, ma non solo: per rispondere alla richiesta di consulenza a valore aggiunto in nuove nicchie di mercato, durante il Convegno ci sarà inoltre la possibilità diin materia di ESG, operazioni straordinarie transfrontaliere, tutela del patrimonio, solo per citarne alcuni", sottolinea. "Saranno due giorni ricchi di contributi tecnici, confronto e networking".30-09-2024 17:34