Primo maggio, scelta corso universitario preoccupa la maggioranza del giovani

(Teleborsa) -E' quanto emerge dal"Indagine sull'orientamento scolastico. I giovani di fronte alla scelta del loro percorso universitario", presentato oggi a Roma, presso la sede della Luiss Business School in vista della ricorrenza della. La ricerca ha coinvolto ragazzi tra 17 e 20 anni che devono valutare il percorso universitario più idoneo alle loro aspirazioni ed ha approfondito il ruolo svolto dalle scuole nell'orientare i giovani verso i corsi di laurea più adatti.Nell'ambito delper per percorso universitari che andrà a scegliere, circa un quarto si dichiara addirittura "moltissimo preoccupato", una percentuale che sale ale isole, mentre è tra il 52-56% al Nord. Una delle principali cause di preoccupazione è la, o non aver avuto,per compiere tale scelta (il 38%), seguita dalla necessità di individuare un percorso che appassioni davvero (il 40%).dei giovanissimi sul corso di studi universitario concorre soprattutto ilIn questa direzione, il 42% del campione punta a conoscere direttamente il mondo del lavoro e le opportunità esistenti, mentre per il 38% vorrebbe avere più informazioni sui lavori del futuro e sul tipo di competenze utili. Oggettivamentecoloro che, i cosiddetti influencer, che dimostrano di avere meno peso degli amici che sono già iscritti all'università (indicati dal 20% del campione).e la possibilità di cambiare facilmente il percorso di studi universitari sono segnalati dal 27% come. L'apporto dellaè ritenuto importante e qualificante da poco meno del 20%.circa dei giovani dichiara di averall'università per svolgere le attività lavorative più richieste e un altro terzo circa di comprenderle molto o totalmente.di persone ammette una, percentuale che sale al 38% per i residenti nelle regioni meridionali e Sardegna.La percezione dellenel mondo del lavoro vira verso le: il 68% circa indica; il 62%(che comprende Psicologia), il 62%, il 54% IUn segnale di maturità diffusa èdel campione che ritiene sia necessarioper aggiornare e affinare nel tempo le proprie competenze. Altrettanto incoraggiante èdi ragazzi che ritiene importante"Il tema dell'sta assumendo una, poiché stiamo assistendo a una crescente frammentazione e specializzazione dell'offerta universitaria, in particolare nelle facoltà umanistiche, a causa dell'avanzamento delle nuove tecnologie", spiega, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiungendo "i dati ci indicano chiaramente quanto ci sia ancora da fare per migliorare le prospettive future dei nostri giovani. È fondamentale adeguare l'offerta formativa secondo parametri specifici. Lanon incide soltanto sulla felicità individuale, ma ha un. Le opportunità di orientamento sono essenziali per garantire una crescita lineare e sostenibile nel nostro sistema economico. Dobbiamo, quindi, mettere i giovani in condizione di fare scelte ben informate".Secondo, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati "questo importante momento di confronto sull'orientamento scolastico coinvolge soprattutto le politiche attive del Parlamento e del Governo, evidenziandoda tempo. Il passaggio fra scuola e università rappresenta uno dei momenti cruciali nella crescita dei nostri ragazzi. I dati sulla preoccupazione degli studenti ne sono la prova. Come decisori politici abbiamo la responsabilità di rendere la scelta degli studenti più equa e socialmente accessibile. In tal senso, abbiamodelle scuole superiori per contrastare la dispersione universitaria e trasformare l'orientamento in una componente stabile del nostro sistema di formazione. In questa prospettiva, abbiamo destinato consistenti risorse del Pnrr per favorire l'orientamento degli studenti"., Segretario Generale UGL, ha affermato "dal Rapporto che l'UGL ha realizzato insieme alla Luiss Business School emerge, in maniera chiara, come la scelta del percorso di studi da parte di molti giovani sia influenzato dal tipo di lavoro che si intende svolgere a conclusione del proprio percorso universitario. È un aspetto significativo, che dimostra laper un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, dove l'acquisizione di competenze specialistiche risulta determinante per il suo futuro occupazionale. Comeesistenti. L'UGL ha un ruolo strategico in questa prospettiva, perché offre un supporto concreto ai giovani non solo per sostenerli nelle scelte formative, ma anche e soprattutto per tutelare il loro diritto al lavoro una volta occupati"., Associate Dean per la Sostenibilità e l'Impatto Luiss Business School, ha spiegato che "è emersa unasui corsi universitari offerti, ma soprattutto didel percorso di studi che meglio risponde alle proprie passioni e che, allo stesso tempo, fornisce competenze realmente utili per la propria carriera professionale. È diffusa la consapevolezza della rilevanza delle discipline tecnologiche come informatica, ingegneria, farmacia, biologia. Come Luiss Business School analizziamo e guardiamo con attenzione questi fenomeni: i risultati emersi rappresentano un motivo di riflessione e indirizzano le nostre scelte in qualità di istituzione dell'alta formazione con un punto di vista privilegiato sul mondo delle aziende".Per, Presidente e Amministratore delegato Sviluppo Lavoro Italia, vi sono "diverse iniziative nell'ambito dell'orientamento scolastico per seguire tutta la filiera della formazione. In tal senso, abbiamo attivato una proficuaattraverso una serie di attività dirette a sviluppare nuove competenze in relazione all'impatto delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo notato, inoltre, che molti, alla formazione mentre si lavora. Ci sembra che stiamo andando nella direzione giusta per dare risposte concrete ai ragazzi che sono il nostro futuro. Ben vengano le esperienze fatte all'estero per arricchire il know-how ma nell'ottica di farli tornare in Italia".