Prestiti a famiglie e imprese: tassi d'interesse ancora in calo a marzo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, complice il calo dei tassi di mercato in scia ai tagli della BCE,a causa della crisi economica in corso, aggravata dall'incertezza della guerra dei dazi annunciati dal Presidente Donald Trump. E' quanto emerge dal consuetosul mercato dei prestiti e dei mutui.A marzo 2025 ilsottoscritti negli anni èdel mese precedente. Il tasso d'interesse medio praticato sulle nuove operazioni diè scesodel mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni perè scesodel mese precedente (4,42% a dicembre 2023).Ila durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) è statoA febbraio tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell'area dell'euro (Italia 2,62%; area dell'euro 2,40%).A fronte del calo generalizzato dei tassi, che rappresenta un costo per chi chiede un finanziamento,richiesti da famiglie ed imprese. Il, infatti, ha contribuito a mantenere bassa la domanda: a marzo 2025, ia imprese e famiglie hanno registrato una variazione pari a -; a febbraio 2025 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 2,1% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dello 0,7%.La, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un(49,0 miliardi famiglie, 18,5 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). La raccolta a medio e lungo termine,, è cresciuta rispetto ad un anno prima(+6,3% nel mese precedente). I soli, nelle varie forme, sono cresciutisu base annua (+1,5% il mese precedente). La(depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata in aumentosu base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+2,1% a febbraio 2025).A febbraio 2025 i(cioè l'insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche)o, da 32,1 miliardi di settembre 2024 (30,5 miliardi a dicembre 2023). Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono in calo di 166 miliardi. Su questo livello, i crediti deteriorati netti rappresentano l'1,46% dei crediti totali. A settembre 2024, tale rapporto era l'1,54% (1,41% a dicembre 2023; 9,8% nel 2015).14-04-2025 10:25