Premio Internazionale Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori

(Teleborsa)

(Teleborsa) - In attesa dell'evento a Firenze e Fiesole, il 2 e 3 luglio, laannuncia al suo pubblico un altro nome nella rosa dei vincitori del Premio 2025.icona del calcio italiano, calcherà il palco del Teatro Romano di Fiesole insieme agli atleti già svelati nelle scorse settimane e a due big del calibro di Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni, già iscritti nell'Albo d'Oro del Fair Play Menarini."Per vent'anni consecutivi baluardo della difesa del Milan,– sottolinea la la Fondazione Fair Play Menarini in una nota – porta in dote al Premio l'esempio di un immenso campione di etica sportiva sia in maglia rossonera sia con la tenuta azzurra della Nazionale. Un bottino impressionante di vittorie composto, solo fra i successi tra le fila del 'Diavolo', di 7 scudetti, 5 Champions League, 5 Supercoppe italiane e 4 Supercoppe Uefa. Sotto gli occhi del pubblico del Premio Fair Play Menarini, la sua testimonianza di fuoriclasse del pallone farà il paio con quella di altre due leggende dello sport.storico capitano e calciatore simbolo della Fiorentina, premiato nel 2015, attende nella città del Giglio l'arrivo disignore australiano della vasca, collezionista di record indimenticabili e Ambasciatore del Fair Play Menarini dal 2022. Anche i loro volti comporranno il mosaico dello sport più bello, celebrato dal Premio"."L'ingresso di Costacurta nella rosa dei premiati rende ancora più speciale questa edizione – hanno commentato–. Durante la sua carriera ha incarnato i valori più autentici dello sport, proprio come Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni, che fanno parte della nostra storia e che, con la loro presenza da Ambasciatori del Premio, continuano a trasmettere il senso più profondo di ciò che celebriamo ogni anno".Al fianco di Costacurta, saranno protagonisti delanchecampione olimpico e mondiale di salto in alto,, due volte vincitore dell'NBA con i Los Angeles Lakers, esimbolo del calcio italiano degli anni Novanta. A completare il parterre dei premiati:oro mondiale indoor nel salto triplo,recente campionessa del mondo di judo,argento olimpico nei 10mila metri,oro paralimpico nel lancio del disco,, leggenda del salto in alto,, una delle fiorettiste più vincenti della storia, e, voce storica della MotoGP.Il 29esimo Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell'in qualità di partner istituzionale, e dicome partner dell'iniziativa.30-06-2025 14:37