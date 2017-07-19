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            Notizie Teleborsa

            Poste Italiane, ScontiPoste record nel 2025 con 12 milioni di euro di cashback

            News Image (Teleborsa) - Il 2025 ha segnato un bilancio da record per ScontiPoste, il programma fedeltà di Poste Italiane che premia gli acquisti effettuati con carte PostePay e BancoPosta presso oltre 12 mila negozi convenzionati, online e nei punti vendita fisici.

            Nell'ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback: a beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti, grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro.



            (Teleborsa) 18-08-2026 12:13

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Poste Italiane 27,27 -0,44 12.45.56 27,17 27,39 27,39


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