            Notizie Teleborsa

            Porti, MIT firma intesa per Consalvo a Presidente ADSP Adriatico Orientale

            News Image (Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la richiesta di intesa per la nomina di Marco Consalvo a presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

            L'intesa è stata trasmessa al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come previsto dalla normativa vigente, per completare l'iter formale di designazione del nuovo vertice dell'Autorità portuale che comprende i porti di Trieste e Monfalcone.



            (Teleborsa) 16-10-2025 20:32


