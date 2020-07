Ponte Morandi, Consulta: "Non illegittimo escludere Autostrade da ricostruzione". Vertice al MIT

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Secondo la Consultadalla ricostruzione delLa Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione del Ponte Morandi."La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dallaa non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso": è quanto comunica l'ufficio stampa della Consulta in attesa delle motivazioni della sentenza.Il pronunciamento è arrivato ieri dopo la decisione di affidare ad Autostrade per l'Italia la gestione del nuovo Ponte, in quanto concessionario al momento, attuale, come ha sottolineato la Ministra delle Infrastruttureche però non ha escluso un'in una nota mette in evidenza che è stato "Sulla concessione - aggiunge Autostrade per l'Italia - mai ricevutoalle proposte avanzate, né comunicazioni circa altre condizioni poste dall'esecutivo. La tragedia del 14 agosto 2018 ha segnato in modo indelebile la storia della società. È stato completato - mette in evidenza ancora la nota - un radicale cambiamento di management e di tutti i processi aziendali. Realizzati in due anni investimenti per oltre 1 miliardo, aumentate le spese di manutenzione di oltre il 50%, tutti i controlli sulla rete effettuati da società esterne.Stando a quanto previsto in agenda, nel pomeriggio una delegazione diper discutere delle proposte avanzate dalla società per definire in maniera consensuale un nuovo accordo sulla concessione. Proposte che, come sottolineato dall'azienda, "ad oggi, non hannoNei giorni scorsi, aveva preso forza l'ipotesi più soft, più volte rilanciata dagli organi di informazione, di un nuovo assetto societario che coinvolgerebbe, facendo scendere la quota di Atlantia Attesi sviluppi nelle prossime ore con il Presidente del Consiglioche ha fatto sapere che porterà il dossier in CdM e che una decisione arriverà09-07-2020 07:53