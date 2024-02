Polestar ottiene finanziamento di 950 milioni di dollari da pool di banche

BNP Paribas

Teleborsa

(Teleborsa) - Polestar, marchio svedese di auto elettriche, ha ottenuto un finanziamento per finanziare la fase successiva del suo sviluppo e coprire gran parte del fabbisogno finanziario stimato (la liquidità in bilancio al 31 dicembre 2023 ammontava a circa 770 milioni di dollari). Il finanziamento è stato fornito da 12 primarie banche internazionali tra cui BNP Paribas, Standard Chartered, BBVA, HSBC, Natixis, e SPDB, sotto forma di un prestito triennale, si legge in una nota.Il finanziamento sarà accompagnato da un programma di efficienza. Tra le altre misure, dalla metà del 2023 è stato tagliato il 10% dei posti di lavoro, a cui seguirà un ulteriore 15% quest'anno. Si tratta di passi importanti per raggiungere gli obiettivi per il 2025: il break-even e un margine lordo molto elevato.Oltre al maxi-finanziamento, è anche la ristrutturazione di Polestar recentemente annunciata a fornire "una solida base per l'ulteriore sviluppo del business del marchio", viene sottolineato. Con la nuova struttura, la cinese Geely diventerà il secondo maggiore azionista e la svedese Volvo Cars intende mantenere una quota del 18%. A inizio mese Volvo Cars aveva detto che avrebbe smesso di finanziare Polestar e venerdì scorso ha annunciato che prevede di distribuire ai propri azionisti il 62,7% della sua partecipazione nel produttore di veicoli elettrici."Ciò segna l'inizio di una nuova era di Polestar - afferma il CEO - Gli sforzi degli ultimi anni stanno dando i loro frutti: abbiamo migliorato la nostra base di costi, ottenuto finanziamenti e stiamo intensificando la nostra offensiva di prodotto. Entrambi i SUV ora rafforzano il marchio, si rivolgono a uno dei segmenti in più rapida crescita del settore e ci posizionano per una forte crescita dei volumi e una progressione del margine di profitto a partire dalla seconda metà del 2024".Polestar prevede che la progressione del volume e dei margini sarà spostata verso la seconda metà del 2024, quando i nuovi modelli raggiungeranno la produzione e la distribuzione globale.28-02-2024 16:46