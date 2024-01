PNRR, Zangrillo: su fondi rimodulati Comuni non devono temere

(Teleborsa)

(Teleborsa) - ."". Lo ha detto il ministro per la Pa Paolo Zangrillo in una intervista rilasciata a Il Messaggero rispondendo a una domanda sui Comuni che chiedono certezza sui fondi per coprire i costi dei lavori che dopo la rimodulazione sono usciti dal- sottolinea - e abbiamo già presentato la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr. Continuiamo a operare per laper il sedi prossima approvazione "Stiamo mettendo a punto un pacchetto di circa quaranta semplificazioni, in aggiunta al centinaio che abbiamo già realizzato l'anno scorso, con un focus particolare sull'artigianato".Saranno ridotti gli oneri amministrativi a carico delle imprese e sarà eliminato "il titolo abilitativo per l'avvio dell'attività". In particolare, ha aggiunto il Ministro "29-01-2024 09:49