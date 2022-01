PNRR, via libera UE ad aiuti per sviluppo banda larga

(Teleborsa)

(Teleborsa) -dellanel quadro dellea un regime dache l'Italia finanzierà mediante il("Dispositivo per la ripresa e la resilienza"), per la diffusione di reti gigabit ad alte prestazioni in aree del Paese in cui, o in cui non sono previste reti in grado di fornire una velocità di download di almenoSono le cosiddette, in cui nessun operatore investe nella, e in cui è richiesto perciòConformemente alle, l'Italia ha notificato la misura di sostegno alla Commissione affinchè questa la valutasse e dopo aver constatato che laa favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'ha pertanto esaminata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, concludendo "che la misura è necessaria per compensare il fallimento di mercato ('market failure', ndr) derivante dal fatto che non esistono nè sono previste reti a banda larga che"La misura - spiega la Commissione in una nota - rientra in unache l'Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della, e contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi strategici dell'Ue relativi alla"Questo regime dello Stato italianososterrà lo sviluppo di reti ad alte prestazioni in zone che sono attualmente scarsamente servite in Italia, e consentirà ai consumatori e alle imprese di accedere a servizi Internet di alta qualità, contribuendo alla crescita economica del paese e garantendo nel contempo che la concorrenza non sia indebitamente falsata", sottolinea nella nota la vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile della Politica di concorrenza,"A seguito dellada parte della Commissione e della sua adozione da parte del Consiglio Ue, il regime sarà interamente finanziato dal Fondo Rrf. Ilnel settore delle comunicazioni elettroniche, tra cui la diffusione di reti fisse e mobili ad alte prestazioni. Il regime approvato oggi riguarda in particolare le reti fisse", spiega la Commissione.Il regime resterà in vigore fino ale il sostegno previsto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura finanzierà la diffusione di reti che permettono velocità di download di(Gbps) e di 200 megabit al secondo (Mbps) in zone in cui non esistono attualmente nè sono previste reti in grado di fornire velocità di download di almeno 300 Mbps. Il regime è volto a garantire un'ampia disponibilità di reti ad alte prestazioni in grado di fornire agli utenti finali27-01-2022 15:24