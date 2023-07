Pnrr, la fibra ottica FTTH illumina San Giovanni La Punta

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È diil primo utente della Sicilia orientale collegato alla nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nell'ambito del. L'attivazione è avvenuta grazie allae all'operatore partner: l'intervento è durato poche ore, permettendo al cliente di poter immediatamente beneficiare di una connettività all'avanguardia grazie all'infrastruttura in fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home) finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A San Giovanni La Punta è in via di ultimazione il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di circache corrispondono a(abitazioni private, esercizi commerciali e insediamenti produttivi). La nuova infrastruttura di telecomunicazioni si estende per circae copre numerosi quartieri della città, a cominciare da tutta l'area di Via della Regione. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere lale potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l'emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."La crescita di un territorio passa anche da una moderna e veloce rete di comunicazione elettronica – dichiara il– è un obiettivo strategico per il lavoro e per l'economia dei cittadini oltre che per i momenti di svago. Siamo orgogliosi del fatto che è di San Giovanni La Punta il primo utente della Sicilia orientale collegato alla nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nell'ambito del Piano Italia a 1 Giga, un importante passo avanti per colmare il divario nell'accesso alla rete, per garantire a tutti standard di qualità nell'utilizzo di internet e per potenziare i servizi che su internet si basano"."Quella di San Giovanni La Punta è una tappa molto importante nel percorso di crescita di Open Fiber – aggiunge– impegnata da anni in un progetto-Paese complesso e strategico che punta a diffondere la connettività ultrabroadband da Nord a Sud. Il nostro obiettivo è realizzare un'infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione dalle performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. E a San Giovanni La Punta, tra i primi comuni italiani del progetto di sviluppo tecnologico legato ai fondi del PNRR, ci siamo già riusciti".Ilrientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: insieme alla Sicilia sono infatti interessate Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto.31-07-2023 15:47