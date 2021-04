PNRR, Fitch: "Direzione debito dipenderà da crescita"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Una ripresa economica sostenuta sarà fondamentale per stabilizzare e abbassare il rapporto debito/PIL. E il raggiungimento degli obiettivi di crescita, come indicato"dipenderà dalla capacità delle istituzioni italiane di impiegare efficacemente ie dalla capacità del governo di realizzare". È quanto afferma l'in unSenza un cambio di passo, secondo l'analisi di Fitch, la spinta degli investimenti, potrebbe essere "ritardata o non verificarsi completamente". Nel– si legge nel rapporto – è prevista una, vicino alle ultime stime di Fitch (4,3% per entrambi gli anni), e uno spostamento verso una posizione di bilancio più espansiva. Il Def prevede, infatti, un aumento significativo del deficit programmatico, e in contrasto con la precedente intenzione di un deficit strutturale invariato nel 2021, il programma di stabilità implica un ulteriore stimolo di bilancio, fissato aldal 3% del 2020.Gli sforzi riformatori dei precedenti governi – sottolinea l'agenzia – si sono bloccati a causa dell'impopolarità delle misure. Il governo ha una lma, evidenzia Fitch, trova supporto da partiti diversi ideologicamente, circostanza che potrebbe complicare il percorso delle riforme. Il"prevede programmi di investimenti associati ad un piano di riforme con uno specifico scadenzamento e i. Contestualmente all'intensificazione del dibattito parlamentare nei prossimi mesi – afferma l'agenzia – saremo più in grado di giudicare le prospettive dell'agenda di riforme". In tale scenario Fitch evidenzia come l'uso efficiente dei fondi europei e l'implementazione di riforme strutturali che sosterranno una ripresa più sostenuta, potranno avere un effetto positivo sui rating dell'Italia". Al contrario, un insuccesso nel realizzare una strategia di crescita credibile, che dia fiducia sulla traiettoria discendente del debito nel tempo, potrebbe essere "credit negative" portando a un peggioramento del merito di credito che resta a BBB-, ultimo gradino prima del livello speculativo, con prospettive stabili. Anche perché, conclude Fitch, gli"hanno finora consentito all'Italia di beneficiare di tassi di interesse bassi" quindi "in assenza di avanzi primari una sostenuta ripresa economica sarà la chiave per stabilizzare e ridurre il debito pubblico".27-04-2021 08:45