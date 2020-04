PMI, maxi-operazione liquidità: al via "Garanzia Italia"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ufficialmente al viadiil nuovoper sostenere, "attraverso lae la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall', come prevede ildello scorsoA seguito di un, in meno di due settimane, la task force"ha definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte dellaa beneficio degli istituti di credito cheIl rilascio delle garanzie a favore delle banche, "già accreditate o che ne faranno richiesta, avverrà online attraverso il portale dedicato 'Garanzia Italia' sviluppato dalla Sace, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, inPer la(dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5mila) e per tutti i prestiti di importo fino aLe banche, aggiungono Sace e Abi, "dovranno faresecondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiaratoA dare il, nella giornata di ieri iallegarantiti dallo Stato, con l'invio dialle banche. Anche se sono ancora disponibili dati complessivi, nella tarda serata di ieri sono arrivati i primi bilanci: Banca Mps ha ricevuto 13mila richieste, il8000 richieste,viaggia attorno a quota 5000 e Intesa Sanpaolo che ha raccolto oltreprovvedendo già ad erogare i primi finanziamenti21-04-2020 09:07