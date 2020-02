PMI, al via da oggi la seconda Elite Mediolanum Lounge

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Prende il via da oggi lain virtù della rinnovata partnership strategica tra la banca e lache si propone di accelerare la crescita di piccole e medie imprese innovative attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e di governance.Leche saranno accompagnate dal loro consulente finanziario di riferimento in questoprovengono dae rappresentano"Secondo l'analisi storica di Intermonte, le imprese medio-piccole quotate rappresentano quella parte del tessuto industriale italiano che registra tassi di crescita, in termini di profittabilità e conseguentemente di performance borsistiche, decisamente superiori rispetto alle quotate più grandi. Come banca imprenditoriale – ha sottolineato in una nota– sentiamo il dovere di dare il nostro contributo al rilancio del Paese . Vogliamo creare i presupposti perché le nuove generazioni siano in grado di dare continuità alla propria impresa e sappiano eccellere anche in contesti internazionali. Il percorso di crescita che queste aziende intraprenderanno, ricalca il nostro: siamo un grande gruppo bancario quotato in Borsa e abbiamo ormai completato il passaggio generazionale".03-02-2020 06:16