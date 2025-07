PIL, FMI: "Crescita Italia moderata. Nel 2025 +0,5%, 2026 +0,8%, 2027 +0,6%"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilindica una crescita economica dello 0,5% quest'anno in Italia, cui dovrebbe seguire un più 0,8% del Pil nel 2026 e un più 0,6% nel 2027. È quanto emerge al termine dell'esame, da parte del Comitato esecutivo del Fmi, del rapporto stilato dagli ispettori dopo la missione annuale in Italia (ex articolo IV dello statuto del Fondo, che era stato pubblicato a fine maggio). Il comunicato cita le cifre di Eurostat, assieme a quelle del governo."In Italia – rileva il Fmi – la crescita economica è proseguita a un ritmo moderato. Tuttavia lesono offuscate da una elevata incertezza e le sfide strutturali, tra cui la bassa crescita della produttività e l'invecchiamento della popolazione, stanno pesando sulle prospettive dell'economia". Ma unaha consentito un ritorno a un avanzo primario di bilancio. "Continuare con una performance di risanamento solida – sottolinea il Fmi – sarà cruciale per mettere la traiettoria del debito pubblico stabilmente su una dinamica di ribasso e rafforzare la resilienza". Secondo il Fmi, aumentare la produttività, così come migliorare e alzare la specializzazione dell'offerta sul mercato del lavoro "sono cruciali per aumentare in maniera persistente la crescita e contrastare l'impatto dell'invecchiamento della popolazione".– si legge nel rapporto sull'esame da parte del Comitato esecutivo del Fondo –"hanno espresso apprezzamento per la resilienza dell'economia dell'Italia, dove politiche economiche solide hanno continuato a supportare la crescita e livelli record di occupazione". Al tempo stesso, i vertici del Fmi "hanno notato che le sfide strutturali dalla bassa crescita di produttività e dal rapido invecchiamento della popolazione sono diventate questioni pressanti".Per centrare al tempo stesso i suoi obiettivi di risanamento dei conti pubblici e di investimento, nell'ambito delle regole europee del Patto di stabilità e di crescita,– prosegue il Fmi –, razionalizzare la spesa pubblica e sostituire i sussidi inefficienti con misure che migliorino la produttività. Qualunque nuova misura di spesa andrebbe compensata con risparmi altrove". Per cementare la riduzione delle vulnerabilità correlate al debito sul medio termine, i componenti del direttorio hanno sottolineato "l'importanza di contenere le pressioni legate alla spesa pensionistica, di migliorare l'efficienza della spesa e di ridurre i rischi del settore pubblico, riducendo l'ammontare dei prestiti garantiti rafforzando la trasparenza e il monitoraggio".Il direttorio del Fondo monetario internazionale ha accolto positivamente idove "le politiche macro prudenziali hanno adeguatamente bilanciato i requisiti di stabilità con la necessità di sostenere l'approvvigionamento di credito". Il direttorio del Fmi raccomanda di proseguire la vigilanza e il monitoraggio sulla qualità del credito bancario, così come sui collegamenti del settore finanziario con i titoli di Stato. I direttori del Fmi hanno anche sottolineato la necessità di intervenire sulle persistenti vulnerabilità sulle banche più piccole.22-07-2025 17:34