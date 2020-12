PharmaNutra, rafforzata partnership con Gruppo Zambon per distribuzione in Brasile

(Teleborsa)

(Teleborsa) - PharmaNutra , azienda italiana nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali e dispositivi nutrizionali innovativi, ha rafforzato laattraverso l'ampliamento del. L'annuncio arriva due settimane dopo un altro importante accordo per i mercati di Grecia, Cipro e Mauritius.Il nuovo accordo prevede la distribuzione in Brasile di, l'innovativa, che permette di ridurre gli effetti collaterali comunemente associati con altri tipi di ferro e che ha rivoluzionato il settore delle. I due prodotti, che saranno distribuiti da Zambon in Brasile con il marchio Fisiogen a partire dal prossimo anno, sono il Ferro 30mg e la versione in Gocce, e si aggiungono al Fisiogen Ferro 14mg già presente sul mercato brasiliano da marzo 2016.Si tratta di un accordo, reso possibile a seguito delleavvenute nel giugno 2020. L'aumento della quantità massima di ferro negli integratori ha infatti aperto le porte alla distribuzione dei nuovi complementi nutrizionali a base di Ferro Sucrosomiale in quello che è il Paese più popoloso dell'America Latina, nonché il primo mercato al mondo per la chirurgia bariatrica, uno dei principali target delle terapie marziali."Quella che ufficializziamo oggi è una notizia molto importante per il Gruppo PharmaNutra, perché parliamo di due prodotti di punta della nostra azienda, leader nei rispettivi settori di riferimento, che finalmente possono essere commercializzati in un, il più importante di tutto il Sudamerica - ha dichiarato il- Contestualmente, con la firma di questo accordo rafforziamo ulteriormente la nostra partnership con il Gruppo Zambon, una realtà con cui portiamo avanti una, che abbraccia non solo gli ambiti commerciali, ma anche quelli scientifici, argomento che per noi riveste sempre la massima rilevanza".01-12-2020 11:56