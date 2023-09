Petrolio, Riad e Mosca tagliano la produzione: prezzi volano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'ha deciso di estendere il taglio alla produzione di greggio di un milione di barili al giorno stabilito in luglio di altri tre mesi, da ottobre fino alla fine di dicembre. Insieme al taglio da 300mila barili deciso dallae precedentemente dall'Opec+, la mossa continua a sostenere il prezzo del petrolio sui mercati mondiali. Ilè salito dell'1,5% sopra gli 86 dollari mente ilsi muove attorno ai 90 dollari, confermando i massimi da novembre.La scelta di Riad ha, dunque, funzionato. A stretto giro ancheha annunciato di ampliare i suoi tagli alla produzione pari a 300mila barili al giorno, dopo i 500mila in agosto. "Questo ulteriore taglio volontario vuole rafforzare gli sforzi preventivi compiuti dai Paesi Opec+ con l'obiettivo di sostenere la stabilità e l'equilibrio dei mercati petroliferi", commenta la Saudi press agency. Mentre la russa Tass ha citatoper spiegare come la decisione sia ovviamente stata presa ai piani più alti del Cremlino.Il segnale più importante per gli operatori è stato ilin quanto l'Arabia guida la stessa Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. In questo modo Riad manterrà la produzione al livello più basso da diversi anni, cioè circa nove milioni di barili al giorno, per almeno sei mesi.punta, invece, a recuperare le entrate per sostenere le spese dell'invasione in Ucraina. E con prezzi troppo bassi sarebbe impossibile: i ricavi russi dalle esportazioni di petrolio in maggio sono infatti scesi a 13,3 miliardi totali, in calo del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.La speranza in Italia è che il recupero del prezzo del petrolio non sia stabile, perché altrimenti si riverserebbe a breve sulcon il gasolio che in tre mesi è già aumentato del 12% e la benzina di oltre l'8%.06-09-2023 10:24