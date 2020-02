"Pendolaria", crescono passeggeri ma emergenza al Sud

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2019, a dieci anni dall'entrata in funzione delle linee ad alta velocità,- come accade purtroppo in molti altri settori - con ilQuesta la fotografia scattata dall'annuale rapportoredatto (dal 2008) dae presentato ieri a Palermo alla Real Fonderia della Cala. All'incontro, introdotto dal Vicepresidente di Legambientee coordinato dal presidente di Legambiente Siciliasono intervenuto tra gli altri il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, il direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'assessore ai Trasporti della Regione siciliana, dirigenti di"Abbiamo scelto di presentarele due emergenze del nostro Paese nel trasporto ferroviario – ha dichiarato il Vicepresidente di Legambiente– La nuova Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen si è impegnata per politiche e obiettivi più ambiziosi e per un piano di investimenti da mille miliardi di euro per raggiungere i target fissati con l'Accordo di Parigi sul Clima e fermare la crescita della temperatura del Pianeta.e l'obiettivo di raddoppiare il numero di viaggiatori giornalieri su treni regionali e metropolitane, dagli attuali 5,7 a 10 milioni".Numeri in aumento sia per iqueste ultime presenti in 7 città:i numeri sono cresciuti di anno in anno, grazie al raddoppio della flotta dei treni AV: 74 nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui trenidove ii (età media 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi (sono stati addirittura ridotti gli intercity e i regionali in circolazione negli ultimi dieci anni) e viaggiano su linee in larga parteRispetto al resto del Paese sono di meno sia le Frecce, che gli Italo, gli Intercity e i regionali. Ci sono in tuttaia: quasi 5,3 volte tanto (a fronte di una popolazione di 5 milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in Lombardia). Le corse giornaliere in Provincia di Bolzano sono 266, quasi quante quelle offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno delle 355 effettuate in Liguria dove popolazione ed estensione sono inferiori.04-02-2020 08:35