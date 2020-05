Peggiorano conti pubblici: Tesoro, fabbisogno vola a 48,8 miliardi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nei primi quattro mesi dell'anno, il fabbisogno del settore statale è stato di 48,8 miliardi,rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rende noto ilsottolineando di fatto un peggioramento dei conti pubblici.- aggiunge il Tesoro -, in aumento di circa 15 miliardi nel confronto con lo stesso mese dell'anno scorso (2,9 miliardi).Pesano . spiega il MEF - la ", con i versamenti tributari e contributivi sospesi per contenere l', e i maggiori pagamenti dell'Inps per le indennità previste dal".Dal lato della spesa - sottolinea il Tesoro - si segnalano i "per l'erogazione delle indennità previste dal decreto Cura Italia e i maggiori pagamenti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali per sostenere le misure legate al contenimento dell'emergenza. La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta un leggero aumento di circa 200 milioni".04-05-2020 06:09