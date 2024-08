Payden & Rygel: il mercato del lavoro statunitense è ancora sano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Le revisioni annuali preliminari del benchmark dell'indagine Current Employment Statistics (CES) hanno mostrato che l'economia statunitense ha registratonei 12 mesi terminati a marzo 2024. Gli investitori obbligazionari si sono affrettati a concludere che il mercato del lavoro statunitense si sta chiaramente ribaltando, ma gli economisti di Payden & Rygel pensano che lasia ""."In primo luogo, sebbene la revisione indichi che la crescita dei posti di lavoro prima di marzo 2024 sia stata più debole rispetto al ritmo di 242k al mese riportato in precedenza, i- si legge in una nota dell'Economic Team - In secondo luogo, le revisioni annuali dell'indagine CES sono andate in entrambe le direzioni e le revisioni preliminari spesso differiscono dalla revisione finale, come è accaduto negli ultimi tre anni. Infine, 818k rappresentano meno dello 0,5% dell'occupazione totale non agricola, un cambiamento relativamente minimo nel quadro generale del potere di reddito dei consumatori"."In conclusione - viene sottolineato - le revisioni mostrano ancora un'economia che aggiunge posti di lavoro a un ritmo dignitoso e".23-08-2024 15:44